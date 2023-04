La fiebre por la nueva estantería para zapatos de Lidl: disponible por sólo 22,99 euros

Tener una casa ordenada, limpia y con estilo es casi todo un privilegio; para ello no se necesita tan solo iniciativa, también tiempo y buenos precios como los que nos ofrece Lidl. La cadena alemana no deja de sorprendernos con las novedades de su catálogo como por ejemplo el nuevo botellero y el arcón multiusos. Esta semana no iba a ser menos y debuta con la nueva estantería para zapatos.

Se trata de esta práctica solución para guardar todo tipo de calzado por un precio increíble, tan solo cuesta 22,99 euros. Este producto cuenta con 12 soportes acolchados para zapatos y 4 estantes de gran estabilidad. La estantería tiene capacidad para hasta 18 pares de zapatos, con unas medidas de 69 x 88 x 27 centímetros.

No nos vamos a mentir, la gran variedad de zapateros que ofrecen las diferentes superficies es increíble; además, tienen para todos los gustos y presupuestos. Pero el verdadero problema es encontrar uno económico, práctico y elegante, como es el caso. Y es que, por menos de 25 euros tienes a tu disposición esta estantería ideal para terminar con el desorden del día a día.

Estantería para zapatos.

Son todo ventajas, y es que el zapatero no requiere de gran montaje ya que en tan solo unos minutos lo tendrás listo para su uso. De esta forma, tendrás a mano el calzado del día a día, y lo mejor de todo es que estará más ordenado que nunca.

Por supuesto si cuentas con el espacio justo para toda tu ropa y calzado, debes hacerte con este zapatero que ofrece Lidl.

