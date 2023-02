Carrefour se une a la guerra por vender la cafetera italiana más barata: la suya por 8,99 €

Para comenzar bien el día y recargar las pilas para una larga jornada no hay nada mejor que tomarse un café. Un buen desayuno lo es todo para comenzar el día con buen pie, o mejor dicho, con buen sabor de boca. Con el paso de los años se han lanzado al mercado multitud de tipos de café. En cápsulas, soluble, de cafetera americana... pero no hay nada como el olor y el sabor de una buena cafetera italiana. Esto es algo que sabe Carrefour, y por ello pone a la venta esta estupenda cafetera por tan solo 8,99 euros. Pero no es el único supermercado que apuesta por las cafeteras: Alcampo vende otra por 7,99 euros y Lidl tiene a la venta un conjunto de tres ollas por 22,99 euros.

Si no hay nada más placentero que tomarse un café calentito por la mañana, hacerlo además en una cafetera por la que hemos pagado un módico precio es ya una cosa extraordinaria. Lo cierto es que este tipo de productos suelen tener un precio bastante más elevado. Además, esta cafetera tiene una capacidad de hasta 6 tazas, por si a media mañana queremos tomarnos otro café.

Está construida con aluminio, el color del cuerpo es plata y el del mango es negro. Su uso está pensado para utilizarse en cocinas de gas, eléctricas o vitrocerámica. Tiene unas medidas de 16 centímetros de ancho por 20 centímetros de largo. El exterior es muy resistente y tiene un diseño interior sin cantos para una limpieza más cómoda. Su recubrimiento antiadherente en el interior es perfecto para un mantenimiento mucho más higiénico.

Cafetera Carrefour.

Además, si lo compras a través de la página web de este supermercado puedes recogerlo en 2 horas en los más de 5.000 puntos de venta que tienen por toda España. Si lo que prefieres es recibirlo en tu domicilio, te lo envían en un plazo de 3 días. ¿A qué estás esperando para disfrutar de un buen café caliente?

También te puede interesar

-El nuevo bombazo de Zara Home: un toallero de madera de fresno por menos de 80 euros

-La ingeniosa caja de meditación de Decathlon que te asegura que vas a dormir bien por la noche

-Los nuevos y muy baratos leggins térmicos de Decathlon que arrasan: cuestan 6 euros

Sigue los temas que te interesan