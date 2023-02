La fiebre por la cafetera italiana de Alcampo: tiene capacidad para seis tazas y sólo vale 7,99 euros

¿Qué mejor despertar hay que hacerlo con el olor a café? Un buen desayuno lo es todo para comenzar el día con buen pie, o mejor dicho, con buen sabor de boca. Con el paso de los años hay infinitud de modernidades que han inventado, café ya preparado, cápsulas... pero la realidad es que por muchas novedades que saquen nada podrá superar la clásica cafetera italiana de Alcampo.

Si de por sí desayunar en una cafetera de este estilo ya es todo un placer, hacerlo sabiendo que solo te ha costado 7,99 euros es toda una locura. ¿Cuántos de nosotros podemos decirlo? La realidad es que este tipo de productos suelen tener un precio bastante más elevado.

Pero eso no es todo, y es que tiene una capacidad de hasta 6 tazas. Además, está fabricada con aluminio y dispone de un interior pulido sin cantos para una limpieza más rápida y efectiva.

Sin embargo, no todo iban a ser buenas noticias, ya que no es apta para cocinas de inducción. Aún así se trata de toda una ganga que no puedes dejar escapar. Tienes hasta el día 28 de febrero para poder disfrutar de esta cafetera italiana por menos de 8 euros.

Si lo que quieres es tomar el café con una satisfacción completa, puedes, ya que la cadena también ofrece tazas, platos de café y todo tipo de vajilla, buena, bonita y barata.

