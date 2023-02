Las originales sartenes en rosa y azul de Carrefour que arrasan en el súper: cuestan 46,90 euros

Las sartenes son un producto imprescindible que no debe faltar en ninguna cocina, y además, no sirve cualquiera. Si es de mala calidad, tiene muchos años, está rayada, o se pega, es como si no tuviéramos. Seguramente nos haya pasado a más de uno que hemos ido a hacer una tortilla y ha sido un desastre total por culpa de la sartén. Por ello, Carrefour ha lanzado su última novedad: el pack de dos sartenes, disponible por 46,90 euros.

La marca de Amercook, vendida en Carrefour, presenta el lote Colors: un set de sartenes para elaborar tus recetas favoritas fácilmente. Este pack incluye dos sartenes, de 22 y 26 centímetros, las medidas estándares y perfectas para poder cocinar desde un huevo frito hasta un guiso más complejo.

Además, ahora puede ser la mejor oportunidad para hacerte con ellas, ya que cuenta con un descuento de 20 euros. Las dos sartenes de Amercook Colors pueden ser tuyas por menos de 50 euros, cuando antes costaban 67 euros. La cadena ofrece este pack en diferentes colores (azul cielo y rosa pastel) para dar un aire fresco y colorido a tu cocina.

Set sartenes.

Las sartenes, de dos tamaños diferentes, están fabricadas con aluminio, un material muy resistente y duradero y además, cuentan con un mango soft touch (toque suave) para un cómodo agarre. Y no solo eso, sino que son aptas para todo tipo de cocinas, incluidas las más nuevas de inducción.

También te puede interesar

-Las tres recetas para desayunar que Mercadona propone con productos baratos de Hacendado

-La fiebre por los nuevos muebles de bambú de Aldi: estanterías, mesas de diseño... y por 21,99 €

-La locura por los cestos de ropa de Lidl que arrasan en ventas: con más capacidad y por 8,99 euros

Sigue los temas que te interesan