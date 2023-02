El impresionante abrigo de Carrefour que está tirado de precio: disponible por tan sólo 15,99 euros

Este es el momento más deseado para muchos, las rebajas. Y la verdad que no me extraña, grandes superficies como Carrefour no dejan de sorprender a sus clientes con los precios tan increíbles que ofrece. Un ejemplo de ello es esta parka con capucha sostenible que cuesta tan solo 15,99 euros.

Si hace unas semanas esta prenda ya formaba parte de uno de los imprescindibles de muchos, y si además le sumamos su descuento de 20 euros, tenemos frente a nosotros toda una ganga. Un abrigo de calidad, cómodo, calentito, elegante y económico, ¿qué más de puede pedir?

A esto hay que sumar que el tejido es repelente al agua, ideal para los días de lluvia y nieve. Tiene capucha y dos bolsillos para que puedas llevarlo todo cómodamente y cierre de cremallera. Además, la cadena ofrece esta prenda en 3 colores diferentes: rojo, azul y negro; todos ellos combinables con cualquier color y estilo.

Parka con capucha.

La verdad es que se trata de un modelo que se ha hecho popular principalmente por su calidad y porque tiene un diseño que hace que vaya muy bien con casi todo.

Está elaborado en 100% poliéster de fibras recicladas que hacen que sea una parka de calidad y duradera, y lo mejor de este modelo es que podrás comprarlo a través de la tienda online de Carrefour.

Aunque la cadena ofrece esta prenda desde la talla S hasta la 3XL, la verdad es que varias se han agotado ya, así que si quieres hacerte con una, no la dejes escapar.



