Visitamos Kik, el 'Primark' alemán que ha llegado a Madrid: te vistes de los pies a la cabeza por 30 €

La firma alemana Kik ha llegado a España, y lo hecho para quedarse. El pasado 29 de septiembre abrió su primera tienda, concretamente en Sevilla, y desde el 22 de octubre también se pueden comprar sus productos en Madrid. Esta segunda tienda está situada en el centro comercial Sambil Outlet, ubicado en el municipio madrileño de Leganés.

Con el lema "vístete de los pies a la cabeza por 30 euros", la marca alemana ha llegado para hacerle la competencia a Primark. En total, tiene 4.000 tiendas repartidas por toda Europa, aunque la mitad de ellas se encuentran en su país de origen, donde nació en 1994. Entre sus estanterías y percheros lo que más podemos encontrar es textil, ropa de hombre, de mujer, de niños e incluso de bebés. Sin embargo, su oferta es amplia y también se nos ofrecen regalos, juguetes, accesorios, ropa para el hogar y productos de belleza.

La previsión empresarial es la de abrir 500 tiendas en España, y el ritmo de crecimiento esperado es el de realizar la apertura de entre 25 a 30 establecimientos al año. Antes de que termine el año, el desafío es abrir 10 establecimientos más, dos de ellos en Getafe y Parque Oeste. "

Chaquetas de Kik a 19,99 euros. M.U

Una visita a Kik

Kik, todavía en sus días de estreno, recibe a los clientes con un arco de globos. Acaba de llegar -y se nota-. A partir de ahí, la tienda se asemeja, de algún modo, a los establecimientos 'low cost' europeos o de Estados Unidos. Mucha oferta textil y secciones para todos los públicos: ropa de hombre, de mujer, para niños y bebés. Y, en todas ellas, pantalones de chándal, camisetas básicas, zapatillas de casa, chaquetas, chalecos acolchados o vestidos son algunas de las prendas que podemos encontrar en este lugar. Lo mejor, sin duda, es su precio, que en ningun caso supera los 20 euros por unidad.

Zapatillas de casa en Kik. M.U

Al fondo del local, la oferta varía, y lo que ahora se nos vende cubre una amplía gama de objetos. Juguetes para los más pequeños, accesorios para el hogar, adornos navideños y productos de belleza son algunos de los productos que podemos encontrar en esta caótica sección. Su bajo coste vuelve a ser su mayor atractivo, puesto que aquí se puede encontrar desde cristalería y vajilla a menos de dos euros por unidad a marionetas de juguete por un precio de 12,99 euros.

No cabe duda de que en la actual situación de inflación y crisis energética este tipo de tienda de ropa a bajo coste son una oferta irrechazable para algunas familias, de hecho, en el momento de nuestra visita la tienda se encuentra bastante transitada. La propia marca Kik es consciente de esta situación, y por ello su plan de ampliación no pasa por abrir un local en la Gran Vía madrileña, si no por hacerlo en los extrarradios de las ciudades.

Chalecos acolchados a un precio de 19,99 euros. M.U

