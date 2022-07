El chollo de Aldi: unas pinzas para cocinar que son perfectas para hacer barbacoas por 2,99 euros

Aunque en una cocina siempre hacen falta los elementos imprescindibles que son unas buenas sartenes, utensilios y electrodomésticos de cocina, también son necesarios otros productos como los manteles e incluso pinzas para cocinar. El supermercado Aldi ha sacado una colección de este último producto en varios modelos que cuentan con una calidad excepcional y se venden a un precio arrollador.

Las nuevas pinzas de Aldi están disponibles en varios modelos y colores: negro y rojo. Con ellas, podrás hacer barbacoas y así invitar a tus amigos o familiares a tu casa. Además, es un producto necesario para cocinar cualquier receta a la plancha: desde carne, pescado hasta incluso cualquier comida al horno. Son muy baratas: la unidad solo cuesta 2,99 euros.

El producto está fabricado con acero inoxidable y silicona alimentaria. La silicona es un material de gran calidad, libre de BPA que no transfiere sustancias nocivas por lo que no tendrás que preocuparte por eso. Es un material extremadamente resistente, no se deforma, no se estropea y es duradero.

Pinzas de cocinar de Aldi.

Se pueden lavar perfectamente en el lavavajillas aunque también a mano y desde la propia cadena avisan de que el formato y el precio puede variar dependiendo del sitio geográfico donde te encuentres. La cadena alemana últimamente no deja de sorprender a los consumidores porque, al igual que este, vende productos de lo más prácticos e innovadores para cocinar como su vajilla de cerámica elaborada con materiales de gran calidad o su botella isotérmica que es capaz de decirte hasta la temperatura del agua.

