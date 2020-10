Se disparan las ventas de bicicletas un 400%: estas son las mejores según el uso que quieras

El ciclismo está de moda. Esta afirmación no es un juicio propio, sino una idea generalizada en el sector: las ventas de bicicletas se han multiplicado en España. De hecho, según Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE), el incremento de las compras de bicicletas es de un 400% en nuestro país. Claro está que las fases del desconfinamiento beneficiaron más a unos que a otros, y el mundo del ciclismo puede presumir de salir ganando. “Desde que se permitió abrir las tiendas físicas, a finales de mayo, el crecimiento ha sido espectacular. Hemos batido récords históricos de ventas con respecto a los mismos meses del año anterior”, cuentan desde Sanferbike, la mayor tienda de bicicletas de Madrid que también opera online. De hecho, desde el sector de este vehículo reconocen que entre marzo y septiembre se vendieron las mismas bicicletas que en todo 2019.

Siete de cada diez españoles tenía una bici en casa en 2019. Esta cifra se redujo en comparación con los datos de 2017 debido al crecimiento de la bicicleta pública compartida —que exime a los usuarios de disponer de una bicicleta propia—, según los datos del Barómetro de la Bicicleta en España. Pero esta tendencia ha cambiado. Y es que desde que comenzó la desescalada, el velócipedo pasó a ser el ‘fiel compañero’ de gran parte de la población. Primero, porque es un vehículo en el que puedes mantener la distancia de seguridad —esto ya es un motivo de peso—. Y segundo, te permite hacer deporte al aire libre, que se echo mucho de menos durante casi tres meses.

El crecimiento de las ventas de bicis también lo han notado en Bicicletas Pasaje, tienda de bicicletas online y con establecimiento propio. “Las ventas aumentaron muchísimo y ahora se ha mantenido el volumen de los pedidos, pero se han agotado varios modelos”, nos explican desde la tienda.

Vendedor de Sanferbike en su tienda física.

Es decir, la demanda desproporcionada de bicicletas durante los últimos meses ha desembocado en una situación complicada: las tiendas de bicis han llegado al punto de roturas de stock. ¿En que se traduce eso? Según narra Alejando Pons, CEO de Tuvalum —la plataforma de compra-venta de bicicletas de segunda mano online con “mayor catálogo de bicicletas certificadas de Europa”—, si quieres comprarte una bicicleta nueva puedes esperar hasta 10 meses para recibirla.

“Dependiendo de la marca y sobre todo la talla, hay modelos que a estas alturas ya están agotados hasta la próxima temporada”, relatan desde Sanferbike. Y especifican: “De tallas grandes ,“L” y “XL”, y de bicis de niños hay una escasez enorme: algunas marcas ya están agotadas”. Y es que la mayoría de estos vehículos de dos ruedas los elaboran en china y los proceso de diseño y fabricación son largos.

Y tú, ¿quieres pasarte a la movilidad sobre dos ruedas? Es evidente que no te vas a comprar la misma bici tú, que eres una persona deportista, que tu amigo que no se mueve desde hace años. Porque con estos vehículos ocurre lo mismo que con los ordenadores: dependiendo del uso que vayas a darle debes elegir uno u otro. Por este motivo, EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con varios expertos y te recomienda tipos y modelos de bicis según tus cualidades:

El principiante

Si eres una persona que no ha hecho deporte nunca y has decidido empezar ahora, deberías elegir una bicicleta de montaña de tipo Sport. Este tipo de velócipedo es para inciciación y no resulta especialmente caro, pero es idóneo para una primera toma de contacto en cualquier ruta.

Una Trek modelo FX 1 que ronda entre los 400- 450 euros es la bici ideal si quieres empezar con el ciclismo. Esta bicicleta es “cómoda y versátil” y es perfecta tanto para salir a pasear en familia como para hacer algo de deporte. La gran relación calidad-precio de este modelo, la aúpa como la favorita de algunos expertos si eres un principiante. Además, como todos los modelos híbridos de la marca Trek, está cubierta por una garantía de por vida.

Trek modelo FX 1

Deportista ‘no ciclista’

Si nunca te has adentrado en el mundo del ciclismo pero eres una persona deportista esta recomendación es para ti. Deberías invertir algo más que en un modelo de iniciación. Al ser una persona familiarizada con los deportes, corres el riesgo de que las piernas te pidan un modelo mejor enseguida. Y si en algo han coincidido todos los expertos es en que el ciclismo engancha, y en el momento en que pruebas un modelo de gama media-alta se nota una gran diferencia.

MMR Woki es el modelo preferido para este perfil. Cuesta entre 650 euros y 900 euros y presume de ser el mejor de gama media. Además, “te permite pasar largas jornadas sin dolores de espalda”.

MMR Woki

Amante de carretera

Si tu pasión es devorar kilómetros, las bicis de carretera “gran fondo” son las más indicadas para ti. Resultan muy cómodas y te permiten pasar muchos kilómetros montando. Además, este tipo de bicis tienen muy poco desgaste. Dentro de este grupo, los precios oscilan entre los 1.500 euros y los 10.000 euros.

BMC Roadmachine FOUR 2021 es el modelo ideal para recorrer muchos kilómetros en carretera en relación calidad-precio. Está orientado a recorrer grandes distancias con determinación. Además incluye ciertas tecnologías para minimizar la fatiga. El precio de este modelo está en torno a unos 2.600 euros.

BMC Roadmachine FOUR 2021

Amante de la montaña

Si tu pasión es la montaña, esta es la mejor bicicleta para la ocasión según la opinión de los expertos. Aunque dentro de las bicis de montaña existe una gran variedad de disciplinas según los gustos, destacan las de “doble suspensión”. Estas suelen ser muy agradecidas a la hora de absorber los impactos y en las bajadas.

Cannondale Scalpel-Si 6 2021 es el modelo preferido por los expertos en relación calidad-precio. Puedes comprarla por 2.300 euros y entra dentro de las denominadas “xc maratón”.

Cannondale Scalpel-Si 6 2021

Necesitado de comodidad

Si por edad, lesiones o simplemente por gusto la comodidad es un factor clave a la hora de elegir, sin duda alguna la bicicleta eléctrica va a ser tu gran aliado. El mercado de esta bici con motor abarca todos los campos: ciudad, MTB, urbana… según tus necesidades. Y, aunque resultan más caras que las bicicletas sin motor, ofrecen una ventaja competitiva sobre las demás: no pedaleas solo, tienes un motor que si lo necesitas y que tira por ti.

La Freeel Z03 es una bicicleta eléctrica, sí, pero también es una bicicleta eléctrica plegable y ligera, porque únicamente pesa 16 kg. Por esto, la Z03 es el medio de transporte ideal para moverte por tu ciudad: es una bicicleta eléctrica ágil, cómoda y robusta. Además, te llevará donde quieras, prácticamente sin esfuerzo y sin tener que lidiar con las aglomeraciones de tráfico y sus inconvenientes. El precio de este modelo es de 1.249 euros.

Bicicleta Freeel Z03

Bici en casa

Si lo tuyo desde la cuarentena es hacer deporte en casa, esta recomendación va para ti. A pesar de que asociamos la bici con el exterior, no siempre debe ser así: la bicicleta estática te permite pedalear sin salir de tu domicilio.

La bicicleta estática 200 U Bladez Fitness es la mejor en relación calidad-precio. Cuesta alrededor de 500 euros y tiene ruedas de transporte para moverla sin dificultades. Esta bici preparada para uso doméstico cuenta con 16 niveles distintos para que puedas controlar la resistencia.