Por qué comprar lejía en España es una misión casi imposible y la cura de Trump no tiene la culpa

El presidente del Gobierno estadounidense, Donald Trump, ha vuelto a hacer de las suyas. Ha sido este mismo viernes, en una rueda de prensa en la Casa Blanca. Lejos de usar su podio para divulgar certezas y dar una respuesta concreta a la crisis del coronavirus, el magnate ha empezado a divagar sobre los posibles usos de la lejía para curar -sí, curar, que no desinfectar- el coronavirus. Pero antes de eso, en España ya habíamos visto como la lejía se había convertido en un producto estrella difícil de conseguir en los supermercados. Aunque en nuestras fronteras parece que nos hemos ceñido al uso tradicional del líquido que lo mata todo.

“Lo que veo es que el desinfectante mata al virus en un minuto, ¡en un minuto!... igual hay una manera de hacer algo así inyecándolo en el interior (del cuerpo), casi como una limpieza”, ha proferido Trump. “Porque, como pueden ver, el virus penetra en los pulmones y tiene un efecto enorme. Sería interesante probarlo”, ha añadido. Un día después, este sábado, ya había más de 100 estadounidenses ingresados por ingerir lejía.

Antes de esas declaraciones, que prácticamente han convertido la lejía en trending topic, en España ya hemos visto como el inadvertido producto de limpieza escaseaba en los estantes de los supermercados. La crisis del coronavirus ha mostrado cómo se comporta la sociedad, agotando productos esperables como las mascarillas y otros tantos, no tan esperables, como la harina. Este último por el afán repostero que ha surgido del confinamiento. La lejía está un poco entre ambos extremos y de lleno en la lista de los agotados.

Trump propone "inyectar desinfectante" o aplicar "una luz tremenda" contra el coronavirus

Usos de la lejía

Ya desde que los españoles tomaron conciencia de la importancia de limpiar y desinfectar todo aquello que se toca y por donde se pasa, la lejía, en sus múltiples marcas y variantes, ha empezado a escasear en los supermercados. Para conseguirla, hay que ir temprano por la mañana o tener el lado pillo que sabe cuándo reponen en su súper y acercarse justo después. Incluso en internet es difícil conseguirla. Un ejemplo: en la página web de Carrefour, el friegasuelos con lejía de la marca Estrella, con un valor de 1,69 euros, está “temporalmente agotado”.

Esto se debe al factor más evidente de todos, la necesidad de desinfectar todo. Así, la lejía se ha convertido en un producto fundamental para eliminar el posible coronavirus de las superficies de la casa. ¿Llega una carta? Pues lejía. ¿Se posa la bolsa de la compra, que ha ido en el carrito, en la encimera? Lejía. ¿La ropa que ha estado en contacto con el exterior? No es muy recomendable porque puede estropearla, pero si es blanca o no importa, también se puede usar lejía. Ya recomendó el Ministerio de Sanidad la lejía como desinfectante y lo usan hasta las autoridades.

En cuanto a las cantidades recomendadas, se puede usar alrededor de 250 mililitros de lejía disueltos en 10 litros de agua. Esto para desinfecciones grandes, casi industriales. En el caso de cada casa en particular las cantidades recomendadas son de dos cucharadas soperas en litro y medio de agua.

De todas formas, en esta fiebre por desinfectarlo todo que estamos viviendo, hay una cosa muy relevante a tener en cuenta: no es recomendable usar lejía tradicional para desinfectar alimentos. Si bien disolverla en las proporciones adecuadas puede no ser dañino para la salud, el riesgo que se corre si algo sale mal puede ser demasiado grande. Para ello ya existen lejías específicas para uso alimentario o desinfectantes de alimentos comerciales.

Lavar la comida con lejía puede ser muy peligroso.

Si no se siguieran estos consejos, se podría acabar como los estadounidenses alentados por Donald Trump. Lo curioso es que no sólo ha hablado de lejía, sino también de la posibilidad de buscar la forma de meter luz solar, que mata al virus, dentro del cuerpo. “Pongamos que golpeamos el cuerpo con una luz tremenda, ultravioleta o simplemente muy potente”, ha dicho. “Y supongamos que puedes meter luz en el cuerpo, a través de la piel o de alguna otra manera. Creo que vas a querer probarlo”, ha añadido. Inmediatamente después, cientos de expertos han tenido que salir para pedir a la población que no, que no lo hiciera.

Producción, marcas, precios

Y este fenómeno español por la lejía no sólo se nota en su escasez en los supermercados sino que también, evidentemente, en las fábricas de aquellos que la producen. “Las ventas de lejía, no sólo de la marca Conejo sino también de Estrella y Neutrex, han aumentado exponencialmente sus ventas ya desde principios de marzo antes de decretarse el estado de alarma en el país”, explicaban a Invertia desde la multinacional Henkel, que fabrica las marcas mencionadas.

“Ante la situación actual, los consumidores han apostado por la lejía por sus propiedades de desinfección y por su relación calidad-precio”, reconocían fuentes de Henkel, y contaban que se habían visto obligados a ampliar el suministro en los supermercados. “Tenemos prácticamente al 100% de utilización nuestras capacidades productivas”, apuntaban.

Este aumento no sólo se lleva tiempo notando desde la multinacional, sino en todo el sector. Según la consultora Kantar, especialista en el seguimiento de productos de mercado, el mayor incremento de ventas en marzo se lo llevó el jabón de manos con un 250%. Pero el segundo producto más vendido eran la lejía y la lejía con detergentes, que se encontraban a 141% de sus ventas habituales. Les seguía el papel higiénico, con un 129%.

¿Y cuánto cuesta? Pues ahí ya depende del tamaño y la marca, aunque la mayoría de precios se sitúan entre los 0,50 y los 2 euros por botella. Repasemos las principales marcas. En cuanto a las marcas blancas, la Bosque Verde, de Mercadona, cuesta 0,62 euros la botella de dos litros. La del Carrefour es algo más cara, a 0,82 euros por dos litros; y la del Día está en un precio medio, a 0,69 euros por también dos litros.

En cuanto a las marcas más conocidas y solicitadas en España, la lejía de marca Neutrex cuesta 1,89 euros la botella de 1,8 litros. La de Estrella está en 1,69 euros una botella de 1,35 litros. La ACE, en cambio, cuesta lo mismo que Estrella aunque ofrece algo más: 1,69 euros por dos litros. En una de las gamas más bajas se puede encontrar Colormax, a 1,05 euros por dos litros.