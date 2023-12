Los bares y restaurantes de Asturias con un Solete Repsol para disfrutar esta Navidad

La región de Asturias cuenta con 91 Soletes de diferentes categorías desde que surgió esta distinción en verano de 2021. Se trata de toda una lista de locales que, si bien es cierto no son de alta cocina, tienen algo especial que les hace merecen esta distinción.

En consecuencia, si tienes pensando hacer una comida o una cena por Navidad, merece la pena que eches un vistazo a aquella lista de bares y restaurantes que forman parte de la Guía Repsol por tener un Solete. Te contamos cuáles están en Oviedo y en Gijón.

¿Qué es un Solete Repsol?

"Solete" es una calificación de la Guía Repsol. Se trata de un distintivo que ofrece la Guía Repsol a locales de comida que no buscan convertirse en restaurantes de alta cocina, sino que más bien son locales de toda la vida.

Tal y como indica la Guía Repsol: "Un equipo de expertos en gastronomía repartidos por todo el territorio nacional buscan continuamente qué sitios merecen este distintivo, poniendo especial énfasis en cubrir cada rincón del país. En cada edición, se identifican Soletes en las 50 provincias, con la garantía de quien conoce la zona y los tipos de locales que abundan en ella. Guía Repsol se centra en destacar Soletes fuera de los circuitos habituales y pone el foco en sitios que son el secreto mejor guardado del púbico local."

También dicen lo siguiente desde la propia Guía: "Cuántas veces has ido a un lugar y has pensado ¿verdad que esté sitio tiene un 'no sé qué'? Pues eso es un Solete. Locales en los que nada más entrar más entrar piensas 'habría que darle un premio'. Aquí caben todos, siempre que sean honestos y lo hagan bien. Cocina mestiza o una taberna de toda la vida, una cafetería para desayunar mientras lees el periódico o merendar con tu abuela. El bar con camarero filósofo, la taberna de mercado joven, la hamburguesería con un toque especial o ese restaurante con seis mesitas y muchas ganas de agradar."

Lista de restaurantes y bares con Solete Repsol

Gijón

Curuxera Brew. Coalla Gourmet. El Planeta. Tomatebistró. La Cuchara de Marío. Sixto's. Rumble Fish and Chips. El Chaflán. Casa Segundo. Asador La Bolera. La Cacharrería. Zascandil.

Oviedo

Curniciello Napoletano. Meraki. Albar. El Tizón. Umami. Kaisen Sushi Bar. Casa Puyo. La Tabernilla. El Llar de la Catedral. Casa del Dango. Camacho. La Jamonería.

Hasta 13 soletes Repsol se pueden encontrar entre la hostelería de Oviedo, en cualquier caso, si únicamente tenemos en cuenta bares y restaurantes, se han de mencionar los anteriores, en tanto que también hay vinotecas y cafeterías con esta calificación.

En el caso de Oviedo, cabe destacar que tenemos dos cafeterías y pastelerías con Solete Repsol que merecen ser mencionadas: Áureo y Rialto. Con respecto a Áureo, lla propia guía: "Cafés de calidad, pasteles con un chocolate de arquear las cejas y mucho cariño en el servicio".

En el caso de Rialto, la propia guía dice lo siguiente: "La casa de las moscovitas, probablemente el dulce más conocido de Oviedo". Un lugar "donde la tradición repostera se puede disfrutar a dos carrillos".

