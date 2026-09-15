Un albañil jubilado en España: "Hoy en día quien tiene un oficio genera más ingresos que quien tiene una carrera"

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Las claves Generado con IA El sector de la construcción en España enfrenta una grave falta de relevo generacional, con una edad media de trabajadores de 45 años. Solo entre el 9% y el 10% de los trabajadores de la construcción tienen menos de 30 años, frente al 25,2% antes de 2008. La escasez de profesionales ha provocado un aumento de los salarios, llegando en algunos casos a superar los ingresos de quienes tienen estudios universitarios. Actualmente faltan unos 700.000 trabajadores en el sector, lo que afecta directamente a la capacidad de construir nuevas viviendas en España.

El sector de la construcción en España es uno que a lo largo de los años ha ido perdiendo trabajadores por la falta de relevo generacional, viéndose con una plantilla con una edad media que se sitúa 45 años, según los datos del Observatorio Industrial de la Construcción.

Así, los trabajadores menores de 30 años apenas representan entre el 9% y el 10% de los puestos ocupados en el sector, antes de la crisis del 2008 esta cifra representaba un 25,2%.

De esta manera, ante la escasez de empleados en esta línea de trabajo ha tenido como consecuencia directa un importante aumento de los salarios, así, lo explicó en una entrevista con ABC el albañil jubilado Ángel Flores.

Falta de especialización

Lo cierto es que Flores confesó que esta mencionada escasez realmente no es una casualidad sino que "las empresas buscan allí desesperadamente profesionales que dominen la paleta, las técnicas para levantar paredes o colocar revestimientos, pero se encuentran con un vacío formativo que se fraguó hace más de una década", comentó.

Este "vacío formativo" comenzó después de que explotase la burbuja inmobiliaria de 2008, ya que, muchos trabajadores "se quedaron parados o buscaron otros empleos".

Así, lo que originó esto fue que "no se enseñó el oficio a los principiantes, por eso ahora falta personal, cuando empezó otra vez la albañilería, las empresas no querían peones, querían trabajadores ya formados o experimentados".

De esta manera, años después la falta de profesionales ha ocasionado una subida de los salarios, con lo cual Flores explicó que "no se consigue personal, pero no porque esté mal pagado, todo lo contrario".

Este fenómeno ha tenido como consecuencia un interesante cambio en la balanza del 'estatus' laboral: "Antes, tener una carrera te daba más calidad, más oportunidades y dinero, pero hoy quien tiene un oficio genera más ingresos".

El salario medio de un albañil en España, según la plataforma de empleo Jobted, un albañil puede cobrar en torno a los 19.830 euros brutos anuales, lo que se traduce en 1.652,50 euros mensuales en 12 pagas.

Sin embargo, es importante recalcar que el salario de un albañil varía dependiendo del nivel de experiencia y la comunidad autónoma en la que trabaja.

Así, las comunidades autónomas en las que más se cobra son Madrid, País Vasco, Navarra y Baleares; mientras que, por el contrario, Extremadura y Galicia es donde el sueldo es más bajo.

Ángel Flores comentó que durante su etapa en activo sí se encargó de trasladar sus conocimientos a los más jóvenes explicando que "a más de una generación le he enseñado el oficio".

La falta de obreros consecuencia de este salto generacional también repercute en el problema de la vivienda, ya que, hacen falta alrededor de 700.000 trabajadores para llevar a cabo todas las obras que están previstas. En otras palabras, sin obreros no hay viviendas tampoco.

De esta manera, los trabajadores de este sector llevan años intentando incentivar a los jóvenes para que se dediquen a esta línea de trabajo y poder sacar adelante a un sector con una plantilla envejecida que se enfrenta a la inminente jubilación de muchos de sus profesionales.