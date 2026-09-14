Juan Carlos, propietario de 12 pisos en alquiler: "Si no da un 10% de rentabilidad, no tiene sentido comprarlo"

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Las claves Generado con IA Juan Carlos posee 12 pisos en alquiler y solo invierte si la rentabilidad mínima es del 10%. Selecciona viviendas en ciudades con más de 50.000 habitantes, hospital y universidad para asegurar demanda. Su objetivo inicial era comprar cinco pisos en tres años, pero logró adquirir 12 en solo dos años. Apuesta por diversificar e insiste en la importancia de formarse y calcular bien antes de invertir en inmuebles.

El mercado inmobiliario español atraviesa un momento marcado por el aumento de los precios de la vivienda y una demanda que continúa creciendo, especialmente en las grandes ciudades y otros núcleos con elevada actividad económica.

En este contexto, invertir en pisos exige analizar cada operación y valorar tanto los posibles ingresos como los riesgos. Juan Carlos es un ejemplo de esta estrategia. El inversor inmobiliario cuenta actualmente con 12 viviendas y asegura que su objetivo al entrar en el mercado inmobiliario iba mucho más allá de obtener beneficios.

"Lo que me motivó a invertir es primero y fundamentalmente el poder dirigir mi vida, el ser dueño de mi destino, tener tiempo libre para decidir qué es lo que hacer", explicaba en el canal de YouTube de Libertad Inmobiliaria.

Invirtiendo en vivienda

Cuando comenzó a invertir, Juan Carlos se marcó un objetivo que incluso su madre consideraba difícil de alcanzar. "Al principio le decía a mi madre: 'Mamá, voy a coger cinco pisos en 3 años'. Ella me decía: 'Estás loco, hijo'", recordaba.

Sin embargo, su evolución fue mucho más rápida de lo previsto. Dos años después ya había adquirido 12 viviendas, multiplicando sus expectativas iniciales.

Para seleccionar los inmuebles, el inversor presta especial atención a la ubicación. "Invierto en ciudades que tengan más de 50.000 habitantes, que tengan hospital y que tengan universidad", explicaba. A su juicio, estas características permiten reducir el riesgo al existir demanda procedente de distintos perfiles de población.

La rentabilidad es, en cualquier caso, una de los principales criterios que utiliza antes de cerrar una operación. "Si no tiene mínimo una rentabilidad del 10% no tiene sentido", afirmaba.

Su objetivo no es únicamente que el alquiler permita cubrir los gastos y la financiación, sino que el inmueble genere un flujo de caja positivo cada mes.

Juan Carlos también considera que los edificios completos pueden ofrecer oportunidades interesantes para aumentar la rentabilidad y hacer crecer la inversión, aunque reconoce que requieren una mayor capacidad de gestión.

El inversor defiende además la importancia de establecer objetivos concretos. "Si tú no te pones objetivos, no los alcanzas nunca", aseguraba. Su siguiente meta pasa por continuar ampliando su cartera: "Me gustaría llegar a tener a lo mejor en los próximos cinco años 50 viviendas".

Para conseguirlo, considera fundamental mantener una posición financiera sólida, especialmente a la hora de obtener financiación bancaria. "Tienes que tener una solidez", señalaba.

Su experiencia también le ha llevado a defender la diversificación dentro del sector. Para Juan Carlos, no todo consiste en comprar y alquilar, sino en conocer otras fórmulas capaces de generar ingresos.

Por último, destaca la importancia de formarse antes de invertir: "No basta con tener dinero, necesitas entender el mercado, estudiar la ciudad y calcular bien cada operación".