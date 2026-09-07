Alberto, propietario de 7.000 trasteros en alquiler: "Un centro grande puede facturar 35.000 € mensuales"

Las claves

Las claves Generado con IA Alberto es propietario de más de 7.000 trasteros en subasta, gestionando 10 centros tras empezar con solo 60 trasteros. El negocio consiste en subastar el contenido de los trasteros cuyos dueños dejan de pagar durante seis meses, con pujas desde 10 euros. El 80% de los clientes son particulares o familias, y el 20% empresas; el alquiler medio es de 14 meses para particulares y 18 para empresas. Un centro grande puede facturar hasta 35.000 euros al mes, y la rentabilidad del negocio alcanza el 40%, con una gestión eficiente y pocos empleados.

Alberto es propietario de un negocio relativamente inusual: la subasta de trasteros. Comenzó con un centro de 60 trasteros y ha resultado ser tan exitoso que ha logrado llegar hasta los 10 centros manejando más de 7.000 trasteros.

El dueño de Trasteros Plus atribuye su éxito a que cada vez las viviendas cuentan con menos espacio de almacenaje. Sin embargo, hay una regla, en el momento que el propietario deja de pagar por seis meses se subasta el contenido.

De esta manera, Alberto comentó en una entrevista con el creador de contenido Adrián G Martín cómo consiguió levantar este negocio de subastas donde los clientes pujan sin saber si el contenido que encontrarán les permitirá hacerse ricos o no.

"Tienes entre 10 y 15 segundos para ver lo que hay dentro, se cierra la puerta y empiezan las pujas. Empiezan desde los 10 euros y hasta quien de más", explicó Alberto que añadió que "puede ser que tengas mala suerte y haya ropa vieja y juguetes rotos o que haya verdaderos tesoros".

Por otro lado, el dueño de Trasteros Plus confesó que una de las ventajas de este negocio es que no es necesario contar con muchos empleados: "Para gestionar esto unas 15 o 20 personas. Yo creo que una persona puede llevar fácilmente dos o tres centros, es decir, puede llegar a tener hasta 1.500 trasteros".

Lo cierto es que, a pesar de que las subastas aportan cierto valor añadido a la empresa, explicó Alberto que el mejor cliente es aquel que decide alquilar un trastero pequeño porque "es lo que se cobra más por metro cuadrado".

"El 80% de los clientes son particulares o familias, y el 20% son empresas", manifestó explicando que la media de tiempo que suelen alquilar es de "14 meses si eres particular y 18 meses si eres autónomo o empresa".

De esta manera, también señaló que el ticket medio de los clientes es de "entre 50 euros y 100 euros", en el caso de los particulares y de "entre 100 y 200 euros" en el caso de las empresas.

Teniendo esto en cuenta, el propietario de Trasteros Plus expuso que las empresas son mucho más rentables para este negocio ya que alquilan más espacio por más tiempo.

La regla de los tres tercios

A nivel financiero, el empresario comentó que en su caso comenzó en este negocio con una inversión inicial de 32.000 euros por un centro de 60 trasteros, además de contar con un préstamo de 60.000 euros.

No obstante, explicó que "para empezar de cero en este sector sin experiencia previa (...), yo empezaría con 50 o 200 puertas como mucho, un centro 300 metros cuadrados, con 60.000 euros podrías montar tu primer centro con toda la infraestructura".

Alberto, propietario de 7.000 trasteros en subasta: "Un centro grande puede facturar 35.000 € mensuales"

Para que la situación acabe resultando rentable, el empresario explicó que "yo siempre digo que de cada 100 euros que vayas a facturar, un tercio como máximo debe ir al alquiler, un tercio como máximo debe ir al mantenimiento, un tercio como máximo debe ir a los costes operativos, y el otro tercio es para beneficio antes de impuestos".

Siguiendo este esquema comentó el propietario que "si en tu business plan dice que cuando estés al 85% de ocupación el alquiler del local va a ser más del 33% de la facturación, ese local lo descartas y sigues buscando otro".

De esta manera, comentó que "para que estos números de inversión tengan sentido, hay que ver qué da cada tipo de centro. Hay tres tamaños, el pequeño que es de menos de 200 puertas y menos de 500 metros cuadrados; el mediano llega hasta 500 puertas y 2.000 metros cuadrados; y el grande todo lo que supere eso".

La inversión inicial es de 150.000 euros un centro pequeño, 250.000 euros uno mediano y un millón de euros un centro grande. Teniendo esto en cuenta, Alberto expuso que estos centros pueden facturar "limpios" hasta 35.000 euros: "El pequeño 5.000 euros al mes, el mediano más de 17.000 euros al mes y el grande 35.000 euros mensuales".

Así, la rentabilidad en este negocio roza el 40% siendo una línea de trabajo en donde se permite emplear la tecnología para una gestión más pasiva y automática de los clientes y las tareas que conllevan la mayoría de los centros, según explicó Alberto.