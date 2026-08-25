Dos capitales de Castilla-La Mancha, entre las cinco ciudades españolas con los conductores más seguros

Las claves

Las claves Generado con IA Ciudad Real y Toledo se sitúan entre las cinco ciudades españolas con los conductores más seguros, según un estudio de Carwow. Ciudad Real ocupa la cuarta posición con 179 accidentes y 7.958 infracciones por cada 100.000 conductores. Toledo logra el quinto puesto, con una tasa de 201 accidentes y 5.461 infracciones por cada 100.000 conductores. El estudio analiza accidentes, pérdida de puntos e infracciones, mostrando que las ciudades con menos conductores suelen tener menor siniestralidad.

Dos capitales de provincia de Castilla-La Mancha se sitúan en el top-5 de las ciudades con los conductores más seguros. Se trata de Ciudad Real y Toledo, que se cuelan en el puesto 4 y 5 de la lista, respectivamente.

Así lo revela un estudio elaborado por la plataforma comparadora de precios de vehículos 'Carwow', que analiza factores como los accidentes de tráfico, la pérdida de puntos del carnet y las infracciones cometidas al volante.

El análisis sitúa a Ciudad Real como la cuarta ciudad española con los conductores más seguros, con una puntuación de 88,33 sobre 100, solo por detrás de León (93,14), Córdoba (91,46) y Lugo (88,64).

Ciudad Real destaca por el equilibrio entre los diferentes indicadores analizados. Cuenta con 179 accidentes por cada 100.000 conductores, una de las cifras más bajas entre las ciudades del top-10.

Además, presenta 3.765 puntos detraídos y 7.958 infracciones por cada 100.000 conductores.

Toledo, más accidentes, pero menos infracciones

Por su parte, Toledo ha logrado una puntuación total de 88,33, lo que le permite ubicarse en la quinta posición del ranking.

Dónde se conduce mejor en España (por cada 100.000 conductores) Carwow

La ciudad cuenta con una tasa de 201 accidentes, 3.097 puntos detraídos y 5.461 infracciones por cada 100.000 conductores.

¿Qué caracteriza a un conductor responsable?

Para poder considerar a alguien un conductor "seguro", existen ciertos hábitos clave que marcan la diferencia en la carretera.

Las sanciones e infracciones son un reflejo directo de la responsabilidad al volante. Entre ellas destacan los excesos de velocidad, el consumo de alcohol, el uso del móvil, saltarse semáforos en rojo o no utilizar el cinturón de seguridad y el casco.

Además, los datos también muestran diferencias claras entre provincias, tanto en la siniestralidad como en los niveles de control vial. Las provincias con un menor número de conductores, como León, Lugo o Zamora, ocupan algunas de las primeras posiciones del ranking y registran tasas de siniestralidad más bajas.

Asimismo, la presencia de radares fijos y de tramo también ofrece una perspectiva interesante sobre las diferencias entre provincias. Ciudades con una alta densidad de radares parecen indicar un impacto en la reducción de accidentes graves, aunque sus conductores registran un volumen mayor de sanciones por exceso de velocidad.