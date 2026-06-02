Gonzalo Bernardos, economista: “Si demoras 1 año la jubilación, te dan un 4%, pero no cobras la pensión, haz cuentas”

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno ha aprobado un Real Decreto que permite a los jubilados compatibilizar su pensión con trabajo como autónomos, fomentando la jubilación flexible. Según Gonzalo Bernardos, retrasar la jubilación un año supone un 4% más de pensión, pero implica dejar de cobrarla durante ese tiempo, lo que solo resulta rentable si la esperanza de vida supera los 25 años tras la jubilación. El incentivo beneficia sobre todo a la Seguridad Social y se busca también que los jubilados vuelvan al mercado laboral, especialmente en profesiones con escasez de mano de obra, como la medicina.

Recientemente el Gobierno ha aprobado un Real Decreto que permite a los jubilados compatibilizar su pensión con trabajo como autónomos, mejorando los incentivos para la jubilación flexible.

La medida entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y permitirá a los jubilados seguir trabajando siempre y cuando hayan sido autónomos en los tres años previos a su jubilación.

De esta manera, el economista Gonzalo Bernardos, habló en el programa Más Vale Tarde sobre esta medida, qué conlleva y realmente cuál es la letra pequeña detrás de este real decreto.

La verdad de la jubilación flexible

El economista comenzó explicando que realmente "todo aquello que sea que te jubiles más tarde es positivo porque significa que durante ese tiempo la Seguridad Social paga menos y por lo tanto el agujero de la Seguridad Social es inferior".

"¿Han funcionado este tipo de medidas? Razonablemente bien, pero menos de lo esperado", confesó el economista, "en 2021 las personas que se jubilaban más tarde de lo previsto inicialmente eran 4,9%, hoy estamos en el 11,1% y es muy probable que siga aumentando".

Señaló que el motivo detrás de este aumento es que los autónomos no solo cuentan con la jubilación flexible sino también con la jubilación activa que "es una manera de poder coger y cobrar más porque su pensión es exigua".

De esta manera, Bernardos explicó que aunque existen ciertos jubilados con pensiones razonables que deciden optar por esta modalidad para mantenerse activos en el mundo laboral, lo cierto es que "la inmensa mayoría está loquísima por jubilarse, lo que pasa es que con las medidas adoptadas por el ministro Escrivá, jubilarte anticipadamente cuesta bastante más que antes", explicó.

El economista, Gonzalo Bernardos, en el programa 'Mas Vale Tarde'. la Sexta

Ahora bien, llega la pregunta del millón: ¿Es recomendable optar por la jubilación flexible? El economista fue rotundo al respecto: "Yo creo que no porque haz las cuentas, si demoras un año la jubilación te dan un 4% más, pero dejas de cobrar la pensión".

"Por lo tanto, a la Seguridad Social sí le sale rentable, a ti solo te sale rentable si tu esperanza de vida supera los 25 años", continuó exponiendo Bernardos, "¿Cuál es la esperanza de vida ahora a los 65 años? A los 21 años".

En otras palabras, esta modalidad de jubilación solo es rentable, según Bernardos, si la esperanza de vida es de 90 años, pero la esperanza de vida en España realmente es de 86 años.

Con esto, el experto se sinceró y comentó que "cuando la Seguridad Social te da este incentivo es porque va a salir ganando ella". No obstante, animó a aquellos que no estén conformes con su pensión y deseen seguir activos laboralmente a optar por la jubilación flexible y "te recompensarán con un 4% anual o con un dinero".

Por último, Bernardos expuso que detrás de esta medida también hay un deseo de que los jubilados vuelvan al mercado laboral y sobre todo en "profesiones que nos faltan", para conseguir paliar la falta de mano de obra en ciertos sectores, entre estos, comentó el economista que están "los médicos".