Los expertos de Hacienda coinciden: Shakira recibirá 34 millones de euros en vez de 55 millones de euros

Shakira en un concierto abierto en la playa de Copacabana en Río de Janeiro. Ricardo Moraes Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA La Audiencia Nacional anuló la sanción de Hacienda a Shakira por 55 millones de euros al determinar que no residía fiscalmente en España en 2011. La Agencia Tributaria deberá devolverle a Shakira 34,2 millones de euros, sumando lo pagado más los intereses de demora, y no los 55 millones inicialmente reclamados. El tribunal concluyó que Shakira no pasó los 183 días mínimos en España en 2011, por lo que no debía tributar como residente fiscal ese año. Hacienda intentó utilizar la relación de Shakira con Gerard Piqué para justificar su residencia, pero no existía un vínculo conyugal formal ni hijos en común en ese momento.

El pasado lunes 18 de mayo la Audiencia Nacional anuló la liquidación y sanción de Hacienda a la cantante Shakira por 55 millones de euros en relación con el ejercicio fiscal de 2011 por el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas y el Impuesto sobre el Patrimonio, según se explica en la comunicación del Poder Judicial

Así, este fallo de la Audiencia Nacional ha dictaminado que la cantante no residía fiscalmente en España en el año 2011. En ese momento Hacienda la acusaba de no haber pagado el IRPF, haber ocultado sus rentas mundiales y un cómputo fraudulento de sus viajes.

No obstante, la cantante ha logrado demostrar que las acusaciones eran falsas y ahora la Agencia Tributaria debe devolverle dinero. Pero, a pesar de que piensa que le corresponden 55 millones de euros, realmente el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) ha explicado que esto no es así.

¿Por qué 34,2 millones de euros?

Gestha aclara que, a menos que Hacienda presente un recurso ante el Tribunal Supremo, la devolución real que la Agencia Tributaria deberá realizar a Shakira ascenderá a 34,2 millones de euros.

¿Por qué no son 55 millones de euros? El motivo detrás de esto es que, aunque los 55 millones de euros era el dinero que exigía Hacienda, lo que pagó la cantante son 27,4 millones de euros.

Ahora bien, a esta cantidad, que es la que ingresó Shakira al Estado mientras se resolvía el conflicto, hay que agregarle los intereses de demora que corresponden a 6,8 millones de euros.

Así, se llegan a los 34,2 millones de euros que recibirá la cantante por parte de Hacienda que, realmente, sigue siendo una cifra menor a la estimada en un primer momento. No obstante, esto puede cambiar si Hacienda presenta un recurso.

¿Cómo ganó Shakira a Hacienda?

Como fue mencionado anteriormente, el origen del conflicto era determinar si la cantante era residente fiscal en España en el año 2011 cuando se le acusaba de no haber pagado el IRPF ni el Impuesto sobre el Patrimonio.

La ley establece que hay que pasar 183 días en el país para ser considerado residente fiscal, por ello el Tribunal concluyó que en 2011 la cantante pasó 163 días en España, por lo que no alcanzó el mínimo legal.

Lo que pretendía Hacienda era utilizar su relación sentimental con el exfutbolista Gerard Piqué, sin embargo se comprobó que en ese año aún no existía un 'vínculo conyugal' formal ni hijos en común que fijaran su núcleo conyugal en España.

También, es importante acotar que esto es parte de un proceso mucho más largo, ya que, a la artista se le acusaba de seis delitos contra Hacienda por haber urdido un presunto plan para defraudar un total de 14,5 millones de euros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre el Patrimonio.

Incluso, en un principio se pidió una pena de ocho años y dos meses de cárcel, además de una multa de 23,8 millones de euros. En su momento, para evitar el juicio y la posibilidad de ir a prisión, la cantante pactó con las acusaciones en noviembre de 2023, admitiendo un fraude fiscal y pagando una multa millonaria.