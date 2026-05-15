Yolanda, empleada de Mercadona: "Entré para la campaña de verano y tengo los mismos beneficios que el resto"

Las claves

Las claves Generado con IA Yolanda comenzó trabajando en Mercadona como empleada temporal durante la campaña de verano y ahora es fija discontinua. El contrato fija discontinua le permite trabajar cada año en las mismas fechas y zona, aportando estabilidad y tranquilidad. Participa en campañas como Navidad o Semana Santa y disfruta de los mismos beneficios que el resto de la plantilla fija, incluyendo prima por resultados y vacaciones. Yolanda destaca la planificación anticipada de los horarios y la estabilidad que le ofrece el modelo de empleo en Mercadona.

En un mercado laboral donde la temporalidad y la precariedad sigue marcando la experiencia de muchos trabajadores, la estabilidad se ha convertido en uno de los bienes más valorados.

Precisamente, ese contraste entre la incertidumbre y la inestabilidad es el eje del testimonio de Yolanda, empleada de Mercadona.

"Hola, soy Yolanda y trabajo en Mercadona como fija discontinua", comienza diciendo en el vídeo publicado recientemente por la cadena valenciana. Con un tono cercano, la trabajadora explica un modelo contractual que, según apunta, puede resultar desconocido para muchos.

Yolanda asegura que su incorporación inicial fue temporal, vinculada a la campaña estival. Sin embargo, con el paso del tiempo, su situación cambió: "Ser fija discontinua es mucho más que eso", afirma.

Entre las principales ventajas, destaca la posibilidad de trabajar cada año en las mismas fechas y en la misma zona, lo que —según sus palabras— aporta "mucha tranquilidad".

Además, el modelo también contempla la participación en otros periodos de alta actividad, como Navidad o Semana Santa. En su caso, esto le ha permitido encadenar distintas campañas a lo largo del año, consolidando así una relación más estable con la empresa.

Otro de los aspectos que subraya la protagonista es la equiparación de condiciones con el resto de la plantilla fija. Yolanda menciona beneficios como la participación en la prima por resultados, una semana adicional de vacaciones y la planificación anticipada de horarios. "Sé perfectamente los días que voy a trabajar desde principios de año", señala.

El mensaje final del vídeo resume el eje central de la campaña: la estabilidad como valor diferencial. "Entré para una campaña, pero ahora tengo estabilidad. Y un sitio al que siempre vuelvo", concluye.

Con este tipo de contenidos, Mercadona refuerza su estrategia de comunicación centrada en el empleo, un terreno en el que la compañía suele posicionarse como referente dentro del sector de la distribución en España.