España da una lección a Europa en el mercado de la vivienda: ofrece las hipotecas más baratas

Las claves

Las claves Generado con IA España ofrece actualmente las hipotecas más baratas de Europa, solo superada por Malta, con un interés medio del 2,88% frente al 3,32% de la eurozona. El precio de la vivienda en España creció un 12,3% interanual en 2025, mientras que el crédito hipotecario aumentó un 22,9%. La oferta de viviendas es insuficiente ante la alta demanda, lo que presiona los precios al alza y genera escasez de stock. Expertos recomiendan comprar vivienda si se cuenta con estabilidad laboral y ahorros, ya que esperar puede implicar pagar más por el inmueble y perder condiciones bancarias favorables.

Ver el vaso medio lleno o medio vacío. Esta situación bien puede trasladarse al mercado de la vivienda en España porque está viviendo una situación paradójica. Por un lado, los precios no paran de subir; por otro lado, ofrece las hipotecas más económicas de Europa, sólo superada por Malta.

Repasemos los datos. Durante 2025, el precio de la vivienda creció un 12,3% interanual; en el mismo periodo, el crédito hipotecario sufrió un incremento del 22,9%.

Ante esta situación, la duda surge entre quienes quieren adquirir vivienda: ¿Compro ahora dado que las hipotecas están al alcance de la mano, o espero a que baje el precio de los inmuebles aunque en el horizonte se atisban subidas de tipos de interés?

Hipotecas más baratas

Antes de responder esta duda, pongamos sobre el tapete cómo están las hipotecas en España y en el resto de Europa. Para empezar, la media hipotecaria en la eurozona se sitúa en el 3,32%. ¿Y en España? En el 2,88%.

Es decir, que la media europea está casi medio punto por encima de España. ¿Y cuáles son esos porcentajes en nuestros vecinos más cercanos?

Pues si ponemos el foco en Portugal, hablamos de un 3,14%. En el caso de Francia, dicho porcentaje es algo inferior: 3,05%. Mientras que, en Italia, se queda en el 3,21%. En conjunto, peores condiciones para sus hipotecados que en España.

En este contexto de competencia bancaria intensa, desde la plataforma Wypo recomiendan que quien reúna las condiciones para comprar, “no debería esperar”.

Y añaden: “Quienes optan por aplazar la decisión de compra suelen encontrarse, meses después, con que el inmueble que querían cuesta más y las condiciones de financiación han variado”.

Porque, recordemos, que el mercado inmobiliario español se caracteriza en la actualidad por una oferta insuficiente frente a la alta demanda. ¿Resultado? Escasez de stock, lo que presiona los precios al alza.

¿Comprar ya?

Muchos de esos potenciales compradores tendrán en mente lo que, desde Wypo, califican como uno de los errores más comunes: vincular la decisión de compra a la evolución del Euríbor.

“La lógica parece sólida: a menor tipo de interés, menor cuota mensual. Pero el mercado opera con una mecánica que invierte ese razonamiento”, advierten desde la plataforma. ¿Por qué?

Porque cuando los tipos bajan, “aumenta la capacidad de compra del conjunto de la demanda y, con ella, la presión sobre los precios. El resultado es que quien esperó a que se abaratase la financiación acaba pagando más por el inmueble”.

Ante esta situación, los consumidores están optando por las hipotecas de tipo fijo. De hecho, tres de cada cuatro nuevas hipotecas se contratan con esta fórmula.

¿Quién debería comprar? “Quien cuente con estabilidad laboral (al menos seis meses de antigüedad como empleado, o dos años como autónomo), tenga ahorro suficiente para la entrada y los gastos asociados, y haya ordenado sus finanzas cancelando, si es posible, préstamos pendientes”, sostienen desde Wypo.

Para quien se encuentra en un momento de incertidumbre laboral, o carezca del ahorro mínimo, tiene más sentido esperar.

“Esperar tiene un coste invisible que mucha gente no calcula: la subida continuada de precios, el encarecimiento del alquiler, la pérdida de poder adquisitivo del ahorro acumulado y la posibilidad de perder condiciones bancarias favorables que hoy están sobre la mesa”; concluyen desde Wypo.