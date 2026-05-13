España apuesta por Marruecos: se lanza a comprar frutas y hortalizas del país magrebí e importa un 34% más en un año

Las claves

Las claves Generado con IA Las importaciones españolas de frutas y hortalizas de Marruecos crecieron un 34% en volumen y valor entre enero y agosto de 2025 respecto al año anterior. En cinco años, las compras a Marruecos aumentaron un 8% en cantidad y un 58% en valor, alcanzando los 952,6 millones de euros. El sector español denuncia competencia desigual, ya que la producción marroquí no cumple las mismas exigencias fitosanitarias que la europea. España es el principal comprador de tomates de Marruecos, concentrando el 25,1% de sus exportaciones, por delante de Francia, Reino Unido, Alemania e Italia.

El Reino de Marruecos se ha convertido en un actor comercial de mucho peso en el plano internacional, sobre todo en el ámbito agrícola, puesto que se ha convertido en uno de los principales exportadores de frutas y hortalizas.

De hecho, según los datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales (FEPEX) desde enero hasta agosto de 2025, la importación de estos productos por parte de España ha crecido un 34% en volumen y valor respecto al mismo periodo de 2024.

En los últimos cinco años, las compras al país magrebí han crecido un 8%, pasando de 385.058 toneladas de enero a agosto de 2021 a 416.559 en el mismo periodo de 2025. A su vez, el valor también se ha disparado hasta un 58%, de 602 millones de euros a 952,6 millones de euros, según FEPEX.

¿Competencia desleal?

No obstante, el organismo apunta que el país liderado por el rey Mohammed VI emplea prácticas poco transparentes en su producción, dejando entrever que los tomates o frutas que llegan a Europa desde el norte de África no cumplen con todos los estándares europeos.

"El crecimiento constante de las importaciones del país magrebí está impulsado por unas condiciones de competencia muy desiguales y desfavorables para el sector español puesto que la producción de Marruecos no está sometida a las mismas exigencias fitosanitarias", reza el comunicado.

En los últimos años, la Unión Europea ha aprobado una serie de pactos con el país marroquí en materia de agricultura y pesca, alianza que ha propiciado el malestar de los agricultores españoles y europeos.

En este contexto, Marruecos se ha convertido en uno de los principales proveedores de frutas y hortalizas hacia el viejo continente. Destacan especialmente sus tomates, que tienen una cuota de mercado del 70,6% entre los países de la Unión Europea.

De hecho, nuestro país es el principal comprador de esta hortaliza de origen magrebí, con un total del 25,1% de las exportaciones de Marruecos en 2024, por delante de Francia (21,5%), Reino Unido (9,5%), Alemania (9,3%) e Italia (4,9%).

No obstante, el telón de fondo, como ocurre en el acuerdo comercial entre la UE y los principales países sudamericanos -Mercosur- es que los agricultores europeos deben cumplir con unos criterios de sostenibilidad más exigentes que las empresas hortofrutícolas del territorio africano.