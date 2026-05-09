Ya es oficial: el pan cambiará su denominación, ingredientes permitidos y aplicación de IVA para siempre en 2026

Las claves

Las claves Generado con IA El Real Decreto 142/2026 modifica la normativa del pan, cambiando su denominación, ingredientes permitidos y tratamiento fiscal a partir de 2026. La nueva definición de 'pan común' permitirá incluir productos elaborados sin harinas tradicionales con gluten, beneficiando especialmente al colectivo celíaco. La normativa amplía los ingredientes permitidos, autorizando el uso de almidones y fibras vegetales como sustitutos de la harina en el pan común. Los cambios pueden influir en la aplicación del IVA, permitiendo que panes sin gluten disfruten de un tipo reducido y afectando así al precio final para el consumidor.

El pan, uno de los alimentos más básicos de la dieta española, afronta en 2026 una transformación legal.

El Real Decreto 142/2026, ya en vigor desde el 1 de marzo, modifica la norma de calidad vigente hasta ahora e introduce cambios que afectan a su denominación, a los ingredientes permitidos y, de forma indirecta, a su tratamiento fiscal.

El objetivo es claro: adaptar la regulación a una realidad cada vez más presente, la de los productos sin gluten. Uno de los cambios más relevantes afecta a la definición de "pan común", una categoría clave también a efectos de IVA.

A partir de ahora, podrían incluirse dentro de esta denominación productos elaborados sin harinas tradicionales con gluten, siempre que cumplan con las características generales del pan.

Esto abre la puerta a que panes elaborados con harinas naturalmente exentas de gluten, o sometidas a procesos para eliminarlo, puedan ser considerados legalmente como pan común.

La norma va un paso más allá. También contempla aquellos productos en los que la harina ha sido sustituida por otros ingredientes sin gluten, necesarios para mantener la textura y consistencia propias del pan, incluso cuando estos componentes sean mayoritarios en la receta.

Es un cambio significativo, ya que reconoce formalmente una práctica que la industria llevaba años desarrollando para responder a las necesidades del mercado.

En paralelo, se actualiza la categoría de 'pan esencial', que también pasa a incluir versiones sin gluten. De este modo, cualquier producto que encaje en esta clasificación podrá ser considerado pan especial aunque utilice harinas exentas de gluten o ingredientes sustitutivos.

Otra de las novedades clave es la ampliación de los ingredientes permitidos. La normativa autoriza expresamente el uso de almidones y fibras vegetales como sustitutos de la harina en la elaboración de pan común bajo estas nuevas condiciones.

Este punto resulta esencial desde el punto de vista técnico, ya que el gluten es el responsable de la elasticidad y estructura del pan tradicional. Su ausencia obliga a recurrir a otros ingredientes que permitan reproducir esas cualidades.

Detrás de esta reforma hay una justificación clara. El Gobierno responde a una demanda histórica del colectivo celíaco, que reclamaba que sus productos básicos pudieran tener el mismo reconocimiento legal que el pan convencional.

Al permitir que estos alimentos se comercialicen oficialmente como 'pan', se les otorga seguridad jurídica y se facilita su integración en el mercado.

Además, la norma reconoce los avances tecnológicos de la industria alimentaria, que ha logrado desarrollar alternativas capaces de mantener las propiedades sensoriales del pan sin recurrir al gluten.

Se trata, por tanto, de una adaptación normativa a una realidad ya consolidada.

Los cambios no solo tienen implicaciones técnicas o comerciales, sino también prácticas para el consumidor. La nueva definición de pan común puede influir en la aplicación del IVA, ya que este tipo de pan suele beneficiarse de un tipo reducido.

Así, determinados productos sin gluten podrían pasar a encuadrarse en esta categoría, con el consiguiente impacto en su precio final. Eso sí, la transición será progresiva.

Los productos que ya estaban en el mercado antes del 1 de marzo de 2026 podrán seguir vendiéndose bajo la normativa anterior durante un máximo de doce meses, hasta agotar existencias.