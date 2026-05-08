Iñaki Arcocha: “La única forma de asegurar una jubilación digna es invertir para no depender del Estado”

Las claves

Las claves Generado con IA Iñaki Arcocha afirma que invertir activamente y crear patrimonio propio es la única forma de asegurar una jubilación digna y no depender del Estado. El experto recomienda invertir nada más cobrar la nómina y programar transferencias periódicas para evitar gastar el dinero destinado a la inversión. Sugiere reducir gastos y priorizar la inversión aunque haya deudas, y aconseja el uso de 'robo advisor', fondos indexados y renta variable americana. Respecto al bitcoin, lo considera una protección frente a gobiernos y recomienda invertir entre un 1% y un 3% del patrimonio en este activo, pero de forma prudente.

El tema de las pensiones es uno de los que más preocupan a los españoles. De hecho, la sostenibilidad del sistema está en entredicho por razones como el envejecimiento demográfico, la mayor esperanza de vida, la baja natalidad y la ratio trabajador-pensionista.

Iñaki Arcocha es asesor financiero bilbaíno, con más de 20 años de experiencia y exbanquero en Suiza. Y ha dado su particular versión sobre las pensiones en el podcast ‘Despertar’ de Álvaro Mazariegos, director de Audiencias y SEO en El Español.

“La única forma de asegurar una jubilación digna es invertir activamente y crear tu propio patrimonio a través de disciplina, esfuerzo, determinación y paciencia para no depender del Estado”, afirma Arcocha.

Estrategia a seguir

La pregunta que surge ante tal afirmación es cómo, ya que el sistema actual se basa en un esquema Ponzi. Y ahí el exbanquero enumera una serie de estrategias.

“Debes invertir nada más cobrar la nómina, interiorizando este paso como si fuera un gasto fijo más en tu vida, igual que la hipoteca”, subraya Iñaki Arcocha.

La forma de hacerlo, y no caer en la ‘tentación del gasto’, es programar una serie de transferencias de manera periódica. Algo así como el anuncio del ‘tacita a tacita’ que, en su día, protagonizó Carmen Maura (poco a poco se consiguen cosas, en resumen).

Al hacerlo paulatinamente, de manera automática, se invierte el dinero tanto en las subidas como en las bajadas del mercado. Una forma de reducir el estrés y promediar los riesgos a largo plazo.

Plan con sacrificios

La excusa que podrían poner muchas personas es que están lo suficientemente endeudadas que no tienen esta capacidad de invertir. Entonces, el experto recomienda lo que define como “dejar de cavar el hoyo”.

Es decir, trazar un plan en el que, por supuesto, hay que hacer sacrificios como reducir gastos.

Asimismo, y para quienes ya están dando sus primeros pasos, la recomendación del experto pasa por utilizar los ‘robo advisor’ y fondos indexados.

También apuesta por la renta variable americana “por su fiabilidad histórica”: alrededor de un 10% de ganancia nominal a largo plazo. Si se descuenta la inflación, hablamos de entre un 5% y un 6%.

¿Y el bitcoin? Puede servir como protección frente a gobiernos que devalúan la moneda, por ejemplo. Pero apuesta por él por ser “el único activo descentralizado e inconfiscable”.

Eso sí, a los interesados recomienda hacerlo “de forma prudente”. ¿Cuánto? “Entre un 1% y un 3% del patrimonio”, matiza.

Y concluye: “Si se van a cobrar pensiones, pero van a ser más bajas. Es 100% seguro que va a ser mucho menos que ahora”.