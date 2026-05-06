Reino Unido da una lección a España en el alquiler: prohíbe los desahucios sin causa justificada

Las claves

Las claves Generado con IA El Reino Unido ha aprobado la Ley de Derechos de los Inquilinos, prohibiendo los desahucios sin causa justificada a partir del 1 de mayo. Los contratos de alquiler pasan a ser mensuales y renovables automáticamente, eliminando la necesidad de firmar nuevos acuerdos. Los propietarios solo podrán desalojar a los inquilinos si demuestran una razón válida, como vender la vivienda o mudarse a ella. Los aumentos de alquiler estarán limitados a los precios de mercado y los propietarios deberán avisar con dos meses de antelación.

El mercado del alquiler está viviendo un momento tenso en España. A la subida del precio (un 5,2% interanual en abril) se une la derogación en el Congreso de los Diputados del real decreto que incluía la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler por dos años más y la limitación de las subidas de precios.

Todo lo contrario que en el Reino Unido que acaba de aprobar la Ley de Derechos de los Inquilinos. De hecho, entró en vigor el pasado 1 de mayo. ¿Su objetivo? Dar mayor estabilidad y seguridad a los más de 11 millones de personas que viven de alquiler.

Entre los puntos fuertes de la norma, la prohibición de los desahucios sin causa justificada. Allí, se conoce a este tipo de desahucios como los de la ‘Sección 21’.

Contratos renovables

Recordemos que, hasta ahora, los contratos de duración determinada tenían una duración de 12 o 24 meses. Ya no será así. Y los propietarios podían desalojar a los inquilinos sin necesidad de justificación.

¿Qué va a pasar a partir de ahora? Que los contratos serán mensuales renovables. Pero no hará falta firmar un nuevo contrato, ya que el cambio se producirá de manera automática.

De esta manera, lo que se busca es que los inquilinos que quieran permanecer en una vivienda de alquiler puedan hacerlo. ¿Y si desean marcharse? En este caso, deberán avisar con dos meses de antelación.

La razón de esta ‘vuelta de tuerca’ en la ley se debe a que, alrededor de 11.000 inquilinos vieron cómo los agentes judiciales emitían sentencias sin causa justificada gracias al artículo 21 antes citado.

Por eso, y a partir del 1 de mayo, el propietario que decida echar a un inquilino deberá demostrar tener una razón lo suficientemente válida para hacerlo. Por ejemplo, en el caso de que quiera vender o mudarse a esa propiedad.

¿Y si no le paga la mensualidad? En este caso, deberá esperar hasta tres meses para presentar la correspondiente denuncia. En el caso de demostrar que los inquilinos están dañando la propiedad, o tienen comportamientos antisociales, no será necesario que pase un determinado tiempo. Podrán hacerlo en cualquier momento.

Aumento de los alquileres

Otros aspectos a destacar de la ley es que los propietarios podrán aumentar los alquileres cada año. Eso sí, con un tope. ¿Cuál es? Pues que sobrepase los precios de mercado.

Dicho de otra manera, no podrán incrementar el precio por encima de lo que le cobrarían a un nuevo inquilino. Además, deberán avisar de cualquier cambio con dos meses de antelación.

Con esta medida, la norma lo que pretende es evitar que los arrendadores pongan precios por encima del mercado como si fueran un ‘arma’ para desalojar a los inquilinos.

La ley estará vigente en Inglaterra ya que Escocia cuenta con su propia norma que permite los contratos de arrendamientos periódicos desde 2017. En el caso de Gales e Irlanda del Norte, todavía consienten los contratos de duración determinada.