El Gobierno y el CSIC coinciden: el 51,7% de los propietarios tiene dos o más viviendas mientras se triplican los caseros en España

Las claves

Las claves Generado con IA El 51,7% de los propietarios en España tienen dos o más viviendas, según un informe del Ministerio de Consumo y el CSIC. Entre 2008 y 2022, los propietarios con varias viviendas aumentaron un 54%, mientras que el número de personas sin vivienda en propiedad creció un 63%. El porcentaje de hogares en alquiler ha subido del 11,9% al 19,2%, y los caseros se han triplicado, representando ahora el 9,8% del total. El endurecimiento de las condiciones hipotecarias y el aumento de precios dificultan el acceso a la vivienda, favoreciendo la concentración de viviendas en pocos propietarios.

La crisis de la vivienda sigue de plena actualidad en España. El precio de los inmuebles crece cada año, con un precio del metro cuadrado superior a 2.200 euros, y los sueldos no son suficientes para afrontar el pago de una hipoteca o de un alquiler.

Además, según un informe elaborado por el Ministerio de Consumo en colaboración con el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IFS-CSIC), la adquisición de vivienda cada vez está más concentrada. El estudio apunta a que los propietarios de dos o más inmuebles son mayoría en España, situándose en el 51,57% de quienes poseen vivienda en propiedad.

Cifra que ha aumentado considerablemente en las últimas décadas, en concreto un 54% entre 2008 y 2022 (entre la gran crisis financiera y la pandemia del Covid-19), por lo que la dinámica de que compran más inmuebles quienes ya tienen uno se acentúa con el tiempo.

Concentración del mercado inmobiliario

La comparativa con los ciudadanos que no tienen ninguna vivienda en propiedad es abrumadora: en este mismo periodo, aumentó un 63% el número de personas que no tiene vivienda en propiedad y, por su parte, se redujo un 22% los que sólo tienen una.

Estos datos muestran la complejidad para acceder a un inmueble en España en la actualidad y cómo se ha convertido en algo cada vez más complicado en las últimas décadas, ya que en el pasado tener un empleo y salario estable te garantizaba aspirar, por lo menos, a comprar una casa.

No obstante, con la burbuja inmobiliaria y el aumento del paro a finales de la primera década de este siglo mucha gente no podía pagar la hipoteca y los bancos endurecieron las condiciones para acceder a un inmueble, por lo que cada vez más gente se ve obligada a alquilar.

Según el informe, en este periodo los hogares que viven de alquiler han pasado del 11,9% al 19,2%, mientras que los caseros -que poseen viviendas y las alquilan a otros- se han triplicado y han pasado de representar el 3,4% al 9,8% del total.

Al mismo tiempo que miles de trabajadores en España se sienten desesperados porque no pueden emanciparse o porque están atados a un alquiler por la imposibilidad de comprar vivienda, cada vez más propietarios aprovechan la coyuntura para convertirse en caseros, alquilar el inmueble y obtener un rendimiento económico.