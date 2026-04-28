Va a entrar en vigor: todos los españoles, a partir del 18 de mayo, podrán pagar con Bizum en tiendas y comercios físicos

Las claves

Las claves Generado con IA A partir del 18 de mayo, los españoles podrán pagar con Bizum en tiendas y comercios físicos, no solo online. La funcionalidad estará disponible inicialmente para clientes de CaixaBank, Banco Sabadell y Bankinter, y se usará mediante pago contactless con el móvil. Los comercios recibirán el dinero de forma instantánea y las comisiones serán menores que las de las tarjetas tradicionales. El sistema busca reducir la dependencia de tarjetas y de intermediarios internacionales como Visa o Mastercard.

Desde 2019, los españoles cuentan con una herramienta digital para realizar pagos online de forma instantánea. Bizum se convirtió en una alternativa para las transferencias bancarias que ha facilitado el envío de dinero entre amigos; ahora ya no hay excusa para demorar eternamente el pago de una cena o tu parte del regalo para un amigo.

Hasta ahora funcionaba únicamente como transferencias de dinero entre particulares o para pagos en comercios online. Sin embargo, a partir del 18 de mayo, todos los españoles van a poder realizar el famoso Bizum en comercios y tiendas físicas, dejando en un segundo plano el dinero en efectivo y los pagos con tarjeta.

Esta nueva operativa, que inicialmente sólo estará disponible para clientes de CaixaBank, Banco Sabadell y Bankinter -el resto de las entidades totales adheridas a Bizum se incorporarán más adelante-, se realizará a través de pago contactless con el teléfono móvil vía tecnología NFC y funcionará en dispositivos móviles iOS como Android.

¿Cómo funcionará el sistema?

Además, los usuarios podrán utilizar la aplicación de su banco o la versión denominada Bizum Pay, que se empleará como una tarjeta digital integrada en el monedero del móvil.

Con esta medida, será posible comprar ropa, comida o cualquier tipo de producto en las grandes superficies sin contacto, que tendrán más capacidad para instalar el nuevo sistema que los establecimientos pequeños que cuentan con menos recursos.

Sobre todo porque Bizum cobrará a los comercios asociados el servicio que presta, aunque todo apunta a que las comisiones que se paguen serán inferiores a las actuales de las tarjetas y que la operación se podrá hacer aunque no haya conexión a internet.

El objetivo de fondo es reducir la dependencia de las tarjetas de crédito o débito, puesto que el dinero se transfiere directamente de una cuenta asociada a un número de teléfono a otra. Tanto los grandes bancos como los comercios quieren reducir la influencia de los grandes intermediarios internacionales como Visa o Mastercard, que gestionan la gran mayoría de pagos.

¿Qué ventajas trae para los comercios?

La principal ventaja para los comercios es que, tal y como ocurre actualmente con los pagos instantáneos entre particulares, el empresario o dueño del establecimiento recibe el dinero de forma inmediata, sin tener que esperar a los típicos trámites bancarios.

Otra es que, debido a la facilidad y buena reputación de Bizum, muchos clientes podrían incluso decantarse por una tienda sobre otra por el hecho de que poder pagar con una herramienta que ha hecho la vida de los españoles más cómoda.