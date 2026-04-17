Confirmado por el Estado: los desempleados pueden cobrar el paro en un pago único para emprender como autónomos

Las claves

Las claves Generado con IA El Estado permite a los desempleados cobrar el paro en un pago único para emprender como autónomos. Esta medida, conocida como capitalización del paro, facilita la inversión inicial para iniciar una actividad como autónomo, socio de cooperativa o crear una sociedad. El beneficiario debe justificar el uso del dinero con facturas y una memoria de proyecto y cumplir condiciones como no haber usado esta opción en los últimos cuatro años. El pago puede recibirse total o parcialmente, destinando el resto a las cuotas de la Seguridad Social.

Convertir el desempleo en una oportunidad de negocio es posible en España. Aunque para muchos sigue siendo una gran desconocida, existe una vía oficial que permite transformar la prestación por paro en una inversión inicial para emprender.

No se trata de una ayuda nueva ni de una medida puntual, sino de un mecanismo consolidado del sistema público de empleo que cada año utilizan miles de personas para arrancar su actividad como autónomos.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) permite a los beneficiarios de la prestación contributiva por desempleo solicitar su abono anticipado en un pago único, una opción conocida como "capitalización del paro".

Según la información oficial del organismo, esta medida tiene como objetivo facilitar iniciativas de autoempleo y fomentar la creación de empresas entre personas desempleadas.

El funcionamiento es sencillo en su planteamiento, aunque está sujeto a condiciones estrictas.

Quien tenga derecho a la prestación puede pedir cobrarla de una sola vez para destinarla a la puesta en marcha de un negocio, ya sea como autónomo, como socio de una cooperativa o mediante la creación de una sociedad laboral o mercantil.

También es posible destinar el importe a la inversión inicial necesaria para la actividad o a las cuotas de la Seguridad Social.

Sin embargo, no se trata de un dinero de libre disposición. El SEPE exige que la actividad se inicie en un plazo determinado, que la solicitud se realice antes del alta como autónomo y que el importe recibido se justifique mediante documentación, facturas y una memoria del proyecto empresarial.

Además, el beneficiario no puede haber recibido esta modalidad en los cuatro años anteriores y debe contar con al menos parte de la prestación pendiente de cobro.

El pago único puede ser total o parcial: el beneficiario puede percibir una parte de la prestación de una sola vez y destinar el resto al pago de las cuotas de autónomos mes a mes.

En todos los casos, el objetivo es el mismo: facilitar que una prestación por desempleo se convierta en capital inicial para emprender.

En definitiva, se trata de un mecanismo ya consolidado del Estado que, pese a su desconocimiento, utilizan cada año miles de personas para dar el paso hacia el autoempleo.