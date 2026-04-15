El Gobierno modifica sus planes para los autónomos: pagarán 1.620€ más al año de cuota los societarios y sus familiares

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno subirá la cuota de los autónomos societarios y sus familiares colaboradores en 1.620 euros anuales a partir de 2026. La medida afecta a unos 1,2 millones de personas, incluyendo 800.000 autónomos societarios y 400.000 familiares colaboradores. La cuota mensual para este colectivo aumentará un 42%, pasando de 1.000 a 1.424,4 euros. Asociaciones de autónomos como ATA han mostrado su rechazo, denunciando el impacto económico especialmente en mujeres y zonas rurales.

El Gobierno ha introducido una novedad que afecta a miles de autónomos en España, en concreto para 1'2 millones de trabajadores por cuenta propia societarios y colaboradores.

La cuota va a subir este año para este colectivo, no para los autónomos individuales, un 42%, hasta los 1.424,4 euros, frente a los 1.000 euros fijados en 2025. Es decir, pagarán 1.620 euros de base mínima más en este 2026 aquellos societarios y sus familiares colaboradores que tengan rendimientos próximos a los 1.000 euros al mes.

Este anuncio se produce después de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones confirmara a finales de 2025 a través de real decreto-ley la congelación de la cuota para los trabajadores por cuenta propia con ingresos bajos.

¿Qué es un autónomo societario?

Sin embargo, con este nuevo giro, al menos un tercio del colectivo -400.000 familiares colaboradores y a los más de 800.000 autónomos societarios- tendrán que realizar un desembolso mayor. Un golpe al bolsillo para un colectivo que acostumbra a expresar su malestar con los tributos que deben afrontar en el país.

La reacción de las asociaciones de autónomos no se han hecho esperar y han mostrado su rechazo a la medida aprobada por el Ejecutivo. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha expresado en su cuenta de X (antes Twitter) que esta subida es un perjuicio para sus representados.

"El Gobierno sube 135 euros al mes la cuota de cotización a los autónomos colaboradores. Un sablazo en toda regla. El 70% son mujeres y en el entorno rural". Y advierte: "Se van a dar muchos casos que estas autónomas familiares colaboradoras, que no son titulares, paguen mayor cotización que el cónyuge, que es el autónomo principal".

Un autónomo societario es un trabajador por cuenta propia que desarrolla su actividad económica mediante una sociedad mercantil y, además, trabaja en ella, en lugar de operar como empresario individual.

3,4 millones de autónomos

La diferencia principal con un autónomo ordinario es que se actúa como persona jurídica, lo que limita la responsabilidad frente a deudas porque el capital está dividido entre varios socios. En cambio, los trabajadores por cuenta propia individuales responden con todo su patrimonio personal.

En España, según las estadísticas oficiales de la Seguridad Social, la cifra de autónomos totales asciende hasta los 3,4 millones. De hecho, en mayo de 2025, se alcanzó un máximo histórico de 3.414.593 trabajadores por cuenta propia afiliados.