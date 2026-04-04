Protos lanza su 'sauvignon blanc', el vino que ha llegado a la cultura pop de la mano de la cantante Rosalía

Montaje de la portada del último disco de Rosalía (Noah Dillon / Sony) y una botella de Protos Sauvignon Blanc.

Las claves nuevo Generado con IA Protos ha lanzado al mercado su nuevo vino Protos Sauvignon Blanc 2025, elaborado 100% con uva sauvignon blanc. La variedad sauvignon blanc, originaria de Burdeos, destaca por su piel verdosa y es cultivada en varios países, incluido España. Este vino ha ganado popularidad en la cultura pop gracias a Rosalía, quien lo menciona como símbolo de celebración en su canción 'Sauvignon Blanc'. Protos Sauvignon Blanc 2025 presenta aromas herbáceos, cítricos y de fruta tropical, con un sabor seco, fresco, y es ideal para maridar con mariscos, quesos y sushi.

Cuando se habla de vino, y de sauvignon blanc, lo estamos haciendo de una uva originaria de la región francesa de Burdeos. La misma tiene una piel verdosa y se planta, además de en Francia, en otros países como Italia, Chile, Argentina, Nueva Zelanda y España.

En el caso concreto de España, una de las bodegas que lo elabora es Protos, que acaba de lanzar al mercado su Protos Sauvignon Blanc 2025.

Tanta fama está tomando este tipo de producto que ha trascendido del mundo del vino para adentrarse en la cultura pop. De hecho, Rosalía lo ha convertido en protagonista de su canción ‘Sauvignon Blanc’. La cantante imagina un futuro dorado y deja el pasado en el fondo de la copa.

Brindar

Rosalía lo que ha querido plasmar en la letra de la canción es una metáfora donde este vino se transforma en símbolo de esos momentos en los que merece la pena brindar, tanto por lo que hay, como por lo que está por llegar.

Más allá del éxito de la canción, Protos Sauvignon Blanc 2025 está elaborado por uva de este tipo al 100%. Destaca por su gran expresividad y por su amplia gama de aromas y sabores.

Su nota de cata presenta un color amarillo pajizo con matices acerados, muy limpio y brillante, que reflejan su juventud. En nariz es de intensidad media, destacando los herbáceos, cítricos y una fruta tropical característica de la variedad.

Mientras que en boca es un vino seco, con una entrada muy agradable y una frescura que invita a beber por la acidez natural del vino.

Un vino con buen volumen y una larga persistencia conseguida, en gran medida, por la crianza sobre lías. Sin olvidar su gran versatilidad lo que le hace maridar a la perfección con platos como mariscos, quesos, ensaladas o sushi.