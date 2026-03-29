Ni La Rioja ni Cantabria: la región de España con más deducciones para la declaración de la Renta con un total de 37

Las claves nuevo Generado con IA La Comunitat Valenciana es la región de España con más deducciones para la declaración de la Renta, sumando un total de 37. Entre las principales deducciones destacan beneficios fiscales para familias, vivienda, gastos en óptica y odontología, e inversión en energías renovables. Cataluña es la comunidad con menos deducciones, con solo 12, aunque otras regiones como Madrid, Andalucía, Canarias y Galicia también ofrecen múltiples opciones. En la campaña anterior, la Generalitat Valenciana incluyó ayudas específicas para los afectados por la DANA del 29 de octubre de 2024.

España es un estado autonómico y, aunque las competencias de cada territorio no son tantas como en países federales, las comunidades autónomas cuentan con mucho poder a nivel económico, social y fiscal para tomar decisiones propias.

La declaración de la Renta de 2026, que examina el ejercicio fiscal de los contribuyentes de 2025, se aplica a nivel nacional. No obstante, las 17 comunidades autónomas de España incluyen matices en el examen tributario anual en función de las especificidades de su territorio, como por ejemplo las deducciones autonómicas.

En este sentido, según la plataforma de asesoría fiscal Tax Down, la comunidad autónoma con más deducciones en la Renta de este año es la Comunitat Valenciana -dividida entre Castellón, Valencia y Alicante- con un total de 37 deducciones.

Principales deducciones

Destacan reducciones de impuestos para familias y vivienda. También entran en juego otras más llamativas como el 30% en gastos en óptica y odontología. Aquí te dejamos un listado con las más importantes y recogidas de la Agencia Tributaria de la Generalitat Valenciana:

Deducción para inquilinos: 20% del alquiler de máximo 800 euros al año

Deducción de 330 euros o 660 euros para familias numerosas o monoparentales

Deducción de 270 euros por cada hijo nacido

Deducción del 40% por inversión en energías renovables en vivienda habitual

Deducción de 150 euros para la formación musical

En cambio, Cataluña es la autonomía con menos opciones de reducción de impuestos para los contribuyentes con un total de 12, aunque tal y como explican desde la agencia Tax Down esto no significa que sean menos valiosas. La cantidad no prima sobre la calidad necesariamente.

Por su parte, otras comunidades con mucha población como Madrid, Andalucía, Canarias o Galicia tienen una oferta amplia de deducciones en materia de vivienda, familia, educación, inversión y sostenibilidad.

En la campaña anterior, de 2024, la Generalitat Valenciana también fijó ayudas y deducciones para los afectados por la terrorífica dana del 29 de octubre de 2024, que dejó un número total de muertos de 229.

La campaña de la Renta comienza en todo el país el próximo 8 de abril, en menos de dos semanas, y concluye el 30 de junio. Los contribuyentes pueden presentar el borrador vía online, vía telefónica o presencial con cita previa.