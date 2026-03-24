El Gobierno quiere cambiar las normas: prohíbe los despidos a las empresas que reciban ayudas por la guerra de Irán

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno prohíbe los despidos objetivos en empresas que reciban ayudas estatales por el impacto económico de la guerra de Irán. Se ha reducido el IVA de carburantes, electricidad y gas natural del 21% al 10% para paliar el aumento de precios. Entre las medidas aprobadas destacan ayudas directas a transportistas, agricultores y pescadores, congelación del precio de butano y prórroga de alquileres. El decreto debe ser ratificado en el Congreso, donde el Gobierno enfrenta dificultades para obtener apoyos suficientes.

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen de los ayatolás iniciados el pasado 28 de febrero ya han dejado consecuencias económicas en España. El cierre del estrecho de Ormuz, tránsito por el que circula el 20% del petróleo mundial, ha provocado un aumento considerable del precio de la gasolina, afectando a particulares y empresas.

En respuesta, tres semanas después del estallido del conflicto, el Ejecutivo ha aprobado una serie de medidas con el objetivo de mitigar los efectos económicos de la guerra. El foco se ha puesto en la reducción del IVA de la gasolina, pero también han incluido la prohibición de los despidos objetivos a las empresas que hayan recibido ayudas estatales a raíz del conflicto bélico.

En concreto, si el decreto sale finalmente adelante en el Congreso de los Diputados, las compañías no podrán rescindir el contrato de los trabajadores por causas económicas, técnicas, organizativas, productivas o por falta de rendimiento.

¿Cuándo entran en vigor las medidas?

En cambio, seguirá siendo legal el conocido como despido disciplinario. Cese que está justificado porque tiene lugar únicamente cuando se ha producido un incumplimiento grave del trabajador, por ejemplo faltas repetidas de asistencia o puntualidad, desobediencia, embriaguez u ofensas.

El decreto que incluye la prohibición de los despidos fue aprobado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado sábado 21 de marzo. No obstante, debe ser ratificado en la Cámara Baja en la votación del próximo jueves 26 de marzo, un trámite que se antoja complicado a la luz de la falta de apoyos al Gobierno del Congreso durante toda la legislatura.

El Ejecutivo ha aprobado otras medidas sociales a raíz del conflicto en Oriente Medio en dos decretos distintos. Entre ellas, destacan la reducción del IVA de los carburantes, electricidad y gas natural del 21% al 10%, refuerzo del bono social eléctrico y deducción del IRPF por obras de mejora energética. Aquí te mostramos otras de las medidas más relevantes:

Ayuda de 20 céntimos por cada litro de gasóleo para transportistas, agricultores y pescadores.

Congelación del precio máximo de la bombona de butano y propano

Reducción del impuesto especial de los hidrocarburos

Prohibición del corte de los suministros a los consumidores vulnerables

Prórroga de dos años en los alquileres que finalizaban en 2026

Desde la oposición han criticado al gabinete de Pedro Sánchez por haber tardado tres semanas en presentar un plan para amortiguar los efectos de una guerra que está golpeando el bolsillo de los españoles. El Gobierno, por su parte, se defendió diciendo que era necesario estudiar de forma pormenorizada el impacto real y conocer qué sectores se han visto más golpeados.