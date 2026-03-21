Arabia Saudí endurece las normas: todos los españoles que no paguen un visado de hasta 130 euros serán rechazados

Las claves nuevo Generado con IA Arabia Saudí exige a los turistas españoles pagar un visado de hasta 130 euros, sin el cual serán rechazados en la frontera. El visado incluye seguro médico obligatorio, válido por un año y permite múltiples entradas y estancias de hasta 90 días por viaje. La medida forma parte de la estrategia del reino para diversificar su economía e incrementar el turismo, tras abrirse a visitantes no religiosos desde 2019. Arabia Saudí prevé recibir 122 millones de turistas en 2025 y ha impulsado grandes proyectos urbanísticos y deportivos para atraer visitantes y talento extranjero.

El plan de Arabia Saudí de abrirse al mundo, atraer turistas y erigirse como un lugar seguro se ha truncado con la explosión de la guerra de Irán. Los ataques de EEUU e Israel contra el régimen de los ayatolás han provocado una ofensiva de Irán contra las embajadas estadounidenses e israelíes en el Golfo Pérsico.

En consecuencia, muchos españoles se quedaron bloqueados durante varias semanas tanto en Arabia, Emiratos Árabes Unidos o Qatar por el cierre del espacio aéreo. Desde hace varios años son destinos cada vez más turísticos o incluso una mina de empleos cualificados con una gran remuneración.

Para entrar, en el caso de Arabia Saudí, hace falta presentar el pasaporte con validez mínima de 6 meses desde la fecha de entrada y una serie de documentos para pasar la aduana. En concreto, una visa turística que se debe obtener y pagar con antelación.

Visado de 130 euros

Esta incluye un seguro médico y su precio asciende a más de 100 euros, hasta un importe máximo de 130 euros. Desde 2019, año en el que la potencia petrolífera decidió abrirse al mundo, el precio para poder entrar se ha mantenido estable.

La eVisa tiene una validez de un año con múltiples entradas y salidas del país y estancias de hasta 90 días por viaje. El seguro médico, que además es obligatorio, cubre emergencias básicas, por lo que es recomendable adquirir otra póliza más amplia que además sirva como protección en caso de cancelación de vuelos en el contexto bélico actual.

En la frontera, en el caso de que el turista no cuente con el visado, las fuerzas fronterizas se reservan el derecho a expulsar al ciudadano del país. Además, cabe recordar que el reino del oro negro es una autocracia que no respeta los derechos humanos ni las libertades individuales.

Para suavizar esta realidad, el régimen ha adoptado un enfoque aperturista bajo el mandato del príncipe heredero Mohammed bin Salman. Una de las principales medidas de blanqueamiento es la apertura de sus puertas a los turistas no religiosos, puesto que hasta 2019 estaba limitado sólo a los musulmanes que fueran a realizar el rito de adoración a la Meca.

122 millones de turistas en 2025

En paralelo, tiene como objetivo diversificar su industria para no depender únicamente del petróleo, por lo que la llegada de turistas a un país muy poderoso económicamente y con potencial paisajístico está ampliando sus fuentes de ingresos. Según el Ministerio de Turismo del país, en 2025 recibieron un total de 122 millones de turistas.

Dentro de su estrategia, también destaca el fichaje de grandes figuras futbolísticas para su liga como Cristiano Ronaldo o Benzema; o la llegada de talento extranjero técnico para desarrollar grandes proyectos urbanísticos y arquitectónicos en ciudades como Jeddah o Riad.

Por ejemplo, para The Line, la ciudad inteligente de 170 km de longitud (que de momento ha fracasado) o en la construcción de hoteles y estadios de fútbol para el mundial de fútbol del año 2034.