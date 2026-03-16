Confirmado por el Gobierno: ayudará a los transportistas autónomos con 30.000 euros si cesan su actividad en 2026

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno concederá ayudas de 30.000 euros a transportistas autónomos que cesen su actividad en 2026. La ayuda está dirigida a autónomos mayores de 63 años o con incapacidad permanente absoluta o total. El presupuesto total es de 9,6 millones de euros y el plazo para solicitar la ayuda finaliza el 13 de abril. Se dará preferencia a quienes tengan resolución de incapacidad y se priorizará por edad descendente hasta agotar los fondos.

Una de las reivindicaciones que los transportistas autónomos vienen demandando al Gobierno es la jubilación anticipada. De hecho, y durante 2025, presentaron ante la Seguridad Social su solicitud de coeficientes reductores para acceder antes a la misma.

De momento, lo que ha puesto sobre la mesa el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible son las ayudas destinadas a facilitar la retirada de su actividad para este año 2026. Estas han sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

“El objeto es resolver la elevada edad de gran parte de los titulares autónomos de las microempresas de transporte y la falta de los recursos necesarios para poder retirarse de la actividad”, señalan desde el ministerio.

Requisitos y fecha límite

La dotación presupuestaria de esta ayuda es de 9,6 millones de euros. Y la cuantía que se otorgará por cada licencia de transporte público de mercancías o viajeros será de 30.000 euros.

Una matización: si el beneficiario tuviera una edad inferior a 65 años, se otorgarán 5.300 euros más por cada seis meses completos que le falten para cumplir esa edad.

¿Quiénes pueden acceder a las mismas? Pues aquellos transportistas autónomos que tengan una edad superior o igual a 63 años. También si se le ha declarado una incapacidad permanente absoluta o total para el desempeño de la profesión habitual.

Asimismo, deberá ser titular de una autorización vigente de transporte público de mercancías o de viajeros en autobús. Y debe comprometerse a abandonar la actividad de transporte público, procediendo a la renuncia de todas las autorizaciones de que fuera titular.

Desde el ministerio ponen el énfasis en que “se dará preferencia a quienes dispongan de la resolución de incapacidad, y a continuación se elaborará una relación por orden descendente de edad”.

Y añaden: “Las ayudas se otorgarán a los que ocupen los primeros lugares hasta el límite de crédito disponible aprobado en la convocatoria”.

¿Cuál es la fecha límite para solicitar estas ayudas? El plazo estará vigente hasta el próximo 13 de abril en la sede electrónica del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.