Suiza endurece las normas: quiere revisar las políticas migratorias para limitar la llegada de inmigrantes

Las claves nuevo Generado con IA Suiza planea endurecer sus políticas migratorias debido al rápido crecimiento de su población, superior al de la media europea. El próximo verano se celebrará un referéndum impulsado por el Partido Popular Suizo para limitar la población a un máximo de 10 millones de habitantes hasta 2030. Si la población supera los 10 millones, se aplicarán nuevas restricciones para inmigrantes, solicitantes de asilo y familiares de extranjeros. En caso de que la población no disminuya tras superar los 10 millones, el Gobierno suizo podría abandonar el acuerdo de libre circulación con la Unión Europea.

Suiza es uno de los países más ricos del mundo. El hecho de que su economía sea robusta, unido a que los salarios son elevados y hay estabilidad institucional, lo ha convertido en un poderoso imán para trabajadores de otros países.

Un dato: durante los últimos cinco años, la población en el país alpino ha crecido a un ritmo cinco veces superior al de sus vecinos de la Unión Europea (UE). Y eso se ha traducido, por ejemplo, en que uno de cada cuatro residentes no tiene la nacionalidad suiza.

Emigrantes que han llegado desde todas las partes del mundo, incluida España, para hacer trabajos cualificados y no cualificados.

Referéndum

Esta situación ha hecho que, tras una iniciativa desarrollada por el Partido Popular Suizo (SVP), el próximo verano haya un referéndum para limitar la población a un máximo de 10 millones de habitantes hasta 2030.

En la actualidad, ese número es de 9,1 millones de habitantes. Bajo el nombre de ‘No a una Suiza de 10 millones’, y de salir adelante la propuesta del partido de extrema derecha, Gobierno y Parlamento tendrían que restringir la entrada de nuevos residentes.

Situación que afectaría también a los solicitantes de asilo y a los familiares de extranjeros que ya viven en el país. Eso sí, siempre y cuando la población permanente (ciudadanos suizos y extranjeros con permiso de residencia de al menos un año) supere los 9,5 millones de personas.

Si, finalmente, la población llegara a los 10 millones, daría lugar a nuevas restricciones. Y si dos años después de llegar a esa cifra, no descendiera, el Gobierno tendría que abandonar el acuerdo de libre circulación con la UE.

Esto último sería una mala noticia para aquellos españoles que tuvieran en mente desplazarse hasta Suiza para poder trabajar.