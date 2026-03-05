Del “Para ti” de TikTok a tu neceser: SHEGLAM aterriza en las tiendas físicas de España

Tras conquistar a más de 16 millones de seguidores en redes sociales, la marca ha elegido el mercado español como paso clave en su ambiciosa expansión hacia el retail físico en Europa.

Basta con pasar apenas cinco minutos haciendo scroll en redes sociales para encontrarse con un vídeo de una influencer aplicando productos de SHEGLAM: desde sus icónicos coloretes líquidos y perfiladores de labios hasta colecciones inspiradas en películas y la cultura pop.

Ahora, la marca que ha conquistado pantallas y neceseres en todo el mundo da el siguiente paso y llega a tiendas físicas en España. Este movimiento permite a los consumidores españoles tocar, probar y swatchear los productos en su piel antes de llevárselos a casa.

Pero no se trata de una decisión aleatoria, ni España ha sido elegida por casualidad. El mercado español está ampliamente reconocido en Europa como uno de los más entusiastas en lo que a belleza se refiere. Aquí las tendencias se expanden rápidamente, TikTok marca el ritmo y los consumidores están constantemente atentos a las novedades.

En este entorno, una marca impulsada por la innovación constante encuentra su lugar de forma natural. SHEGLAM ve en España el escenario perfecto para que sus productos pasen de ser paquetes entregados en la puerta de casa a convertirse en una experiencia tangible.

El objetivo es claro: que dentro de unos años el nombre de la marca forme parte de las conversaciones cotidianas, igual que ocurre hoy con TikTok.

De fenómeno online a presencia en tienda

SHEGLAM está lejos de ser una recién llegada al mundo de la belleza. La marca se comercializa en más de 150 países a través de plataformas como SHEIN, Amazon y TikTok Shop. Su crecimiento ha sido rápido y profundamente digital, impulsado por las redes sociales y una comunidad global en constante expansión.

Desde que comenzó su expansión offline en 2023, SHEGLAM ha abierto más de 7.000 puntos de venta físicos en más de 15 países. Entre sus socios internacionales se encuentran retailers como Liverpool en México y Donki y Plaza en Japón. Ahora, España se suma a ese mapa global.

Una comunidad que impulsa cada lanzamiento

Su expansión no puede entenderse sin su comunidad digital. Con más de 16 millones de seguidores en redes sociales y más de 10.000 millones de visualizaciones bajo su hashtag en TikTok, SHEGLAM es una de las marcas de belleza más potentes de la plataforma.

Pero no se trata solo de cifras. Lo que diferencia a la marca es la forma en que interactúa con su comunidad: escucha, pregunta, ajusta y relanza. En lugar de crear un producto y después convencer a los consumidores mediante marketing, el proceso funciona casi a la inversa. Primero escucha lo que la gente quiere. Después lo desarrolla. Y tras el lanzamiento, sigue perfeccionándolo en función del feedback, casi como si se tratara de actualizaciones de una aplicación.

Innovación sin miedo

Si hay algo que define a SHEGLAM es su compromiso inquebrantable por desarrollar productos mejores, más innovadores o simplemente diferentes. La innovación no es solo un pilar de la marca: forma parte de su ADN.

En primer lugar, la fortaleza de SHEGLAM reside en su sólida capacidad de I+D. El equipo colabora estrechamente con laboratorios y proveedores de ingredientes en países como Japón, Italia y Corea del Sur, integrando tecnología cosmética de vanguardia de todo el mundo. La inspiración va más allá del maquillaje tradicional: también se nutre del skincare e incluso de la industria alimentaria para crear texturas inesperadas y fórmulas rompedoras que desafían las convenciones.

En segundo lugar, la innovación en SHEGLAM está inspirada por el consumidor. La marca sitúa a su comunidad en el centro de cada decisión. En lugar de lanzar productos e invertir después grandes recursos en persuadir al consumidor para que los compre, SHEGLAM escucha primero. Organiza sesiones globales mensuales y conversaciones individuales con consumidores para entender qué buscan, qué funciona y qué debe mejorarse. Y el proceso no termina con el lanzamiento: los productos siguen perfeccionándose en función del feedback, casi como actualizaciones de software.

El tercer pilar es la creatividad en el concepto, el diseño y el packaging. Para SHEGLAM, el maquillaje no es solo funcional, también es una forma de arte. Sus colecciones combinan tecnología avanzada con una visión creativa audaz, dando lugar a colaboraciones destacadas como SHEGLAM X Willy Wonka, que ganó el premio a “Mejor Colaboración IP de Belleza y Salud del Año”.

Todo ello se consigue manteniendo precios altamente accesibles, respaldados por un riguroso proceso de desarrollo. Cada producto atraviesa un ciclo de vida estructurado en cinco etapas diferenciadas — Exploración, Desarrollo, Escala Piloto, Producción en Masa y Post-Lanzamiento — integrado con un estricto sistema de control de calidad que incluye 12 procesos clave y más de 50 pruebas específicas.

Porque no se trata solo de lograr un tono bonito. El packaging se prueba para asegurar que no se derrame dentro de un bolso, las fórmulas se verifican para garantizar resistencia al calor, los productos se someten a pruebas de durabilidad ante caídas y cada artículo se revisa exhaustivamente para asegurar que es completamente seguro para la piel. Innovación, creatividad y excelencia técnica conviven en cada lanzamiento.

Productos ya disponibles en tiendas españolas

Para su lanzamiento en España, la marca no ha introducido todo su catálogo de una sola vez. En su lugar, ha realizado una selección curada especialmente adaptada al consumidor español. Se han estudiado cuidadosamente las preferencias locales y los tonos de piel para garantizar que lo que llega a tienda responda realmente a lo que buscan los clientes.

Entre los productos disponibles se encontrará el icónico colorete Color Bloom — el producto más vendido de la marca a nivel mundial — así como el Crystal Jelly Glaze Stick. Además, determinados productos y formatos estarán disponibles exclusivamente en tienda física, ofreciendo un motivo adicional para visitar el stand en persona.

Si algo ha demostrado SHEGLAM es su capacidad para escuchar, adaptarse y moverse con rapidez. Y ahora, con productos listos para probarse en la vida real, todo apunta a que el fenómeno que comenzó en la pantalla de un móvil está preparado para consolidarse también en las estanterías españolas.