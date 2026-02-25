Ya puedes saber si la Renta te sale a pagar en 2026: tienes que pedir este documento a todos tus pagadores del año anterior

Las claves nuevo Generado con IA Para anticipar si la Renta de 2026 saldrá a pagar, es clave solicitar el certificado de retenciones a todos los pagadores del año anterior. Con los certificados de retenciones se puede simular el resultado de la declaración usando la web de la campaña anterior, ya que los tramos del IRPF no cambian. Si la simulación da un resultado a pagar, permite planificar ingresos y gastos para amortiguar el impacto fiscal. La Renta 2026 incorpora novedades como nuevas casillas para autónomos y deducciones para actividades artísticas.

La campaña de la Renta de 2026 arranca el próximo 8 de abril y aunque algunas personas tienen más o menos claro si les va a salir a pagar o a devolver, hay otras que tienen serias dudas sobre el resultado de su declaración.

En contra de lo que piensan la mayoría de los contribuyentes, hay una manera de saber a día de hoy, con bastante seguridad, si vas a tener que pagar a la Agencia Tributaria este año. Se trata del certificado de retenciones, que permite hacer una simulación de la Renta.

Así lo explica el abogado José Ramón López, que cuenta con miles de seguidores en redes sociales, donde acostumbra a explicar dudas concretas de sus seguidores con respecto a impuestos y deducciones.

Objetivo: anticipar el golpe

En esta ocasión, ha aclarado que para conseguir el certificado de retenciones hay que solicitar el documento en todas las empresas para las que se ha trabajado durante 2025, ya que la campaña tiene en cuenta el ejercicio fiscal anterior.

"Da igual que hayas tenido cinco pagadores, tienes que solicitar el documento para que, en el caso de que te salga a pagar, te puedas anticipar al impacto", explica el letrado.

Así, una vez que consigues todos los certificados de retenciones -donde vendrán desglosadas todas las retenciones al IRPF- hay que acudir a la página web de la campaña de la Renta del año anterior, 2024, y hacer la simulación.

Puede parecer contradictorio que se tenga que ir al formulario del año previo, pero José Ramón recalca que los tramos del IRPF no se deflactan y, que por lo tanto, se mantienen invariables.

Eso sí, hace una matización para que los contribuyentes que sigan estos pasos no bajen la guardia. Aunque el resultado sea a devolver, es simplemente una estimación con el borrador del año anterior, por lo que podría haber variaciones.

En cambio, sí sale a pagar con bastante margen, es una manera ideal para anticipar el mordisco de Hacienda y organizar los ingresos y gastos de los próximos meses para amortiguar los efectos de la campaña de la Renta de 2025.

Como novedades para este 2026, algunas de las más destacadas serán las nuevas casillas para facilitar el registro de rendimientos económicos de los autónomos y la creación de un espacio para registrar la deducción aplicable a los rendimientos de actividades artísticas.