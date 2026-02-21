Jia Junyin, chino en España: "Abrimos tiendas porque no nos queda otra, muchos no hablan el idioma ni encuentran trabajo"

Las claves nuevo Generado con IA En España residen entre 220.000 y 225.000 personas de nacionalidad china, destacando en sectores como el comercio minorista, hostelería y bazares. Muchos inmigrantes chinos abren tiendas porque no hablan bien el idioma y les resulta difícil encontrar trabajo en otros sectores. Jia Junyin desmiente el mito de que los chinos no pagan impuestos, asegurando que cumplen con todas las obligaciones fiscales en sus negocios. La comunidad china en España es reconocida por su alto nivel de autoempleo, esfuerzo, disciplina y mentalidad enfocada en el ahorro.

Según datos del INE, se estima que en España hay en torno a 220.000-225.000 personas de nacionalidad china. Estas cifras reflejan la gran comunidad china que hay en nuestro país.

Dentro de esta población destacan varias ocupaciones como comercio minorista, hostelería y restauración o peluquería. De hecho, es bastante frecuente ver varios bazares chinos en los barrios populares, donde se ofrecen todo tipo de productos a un precio asequible.

Por ello, el emprendedor chino en España, Jia Junyin contó en sus redes sociales (jiajunyinTV) la realidad de muchos de estos inmigrantes y cómo, buscando un futuro en España, acaban optando por estos sectores.

Chinos en España

La inmigración china en España comenzó a crecer de forma significativa a partir de los años 80, tras la apertura económica de la República Popular China y el auge del pequeño comercio en ciudades como Madrid y Barcelona.

Procedente en su mayoría de la provincia de Zhejiang, esta comunidad se asentó inicialmente en sectores como la hostelería, los bazares y el comercio minorista, consolidando una fuerte red empresarial familiar.

Con el tiempo, la población china se convirtió en una de las comunidades extranjeras más numerosas y estables del país, caracterizada por un alto nivel de autoempleo y progresiva diversificación hacia otros sectores.

"¿Por qué todos los chinos son emprendedores, abren tiendas y de dónde sacan el dinero?", planteaba la pregunta Jian Junyin, inmigrante chino en España. "Una de las razones es que no les queda remedio. Los chinos abren tiendas porque no les queda remedio al no hablar el idioma".

Junyin destacaba cómo gran parte de estos inmigrantes "vienen aquí, no hablan el idioma y no pueden encontrar un trabajo mejor que trabajar en la fruta". "Ellos han venido aquí para ganarse bien la vida", confesaba.

Por ello señalaba cómo para llevar un bar no es necesario dominar el idioma, basta con conocer los términos de los pedidos más frecuentes como 'café con leche' o 'cerveza'. Mientras, un bazar "es rentable también porque tampoco tienes que aprender mucho el idioma". "Dices al fondo a la derecha y ya está", apuntaba.

Asimismo, Junyin hablaba sobre el mito de que muchos inmigrantes chinos no pagan impuestos con sus negocios. Una falacia que el emprendedor rechaza plenamente, especialmente con unos padres que han abierto tiendas y bazares.

"Corre el mito de que la gente en España tiene un convenio con China y que los chinos para abrir tiendas, trabajar y emprender no pagan impuestos", señalaba. "Y esto es totalmente falso. No sé de dónde ha sacado la gente eso".

El emprendedor reivindicaba la gran facturación de muchos restaurantes chinos para demostrar cómo, a pesar de los impuestos, son negocios rentables: "Si se han gastado un millón de pavos para abrir el restaurante, ¿cuánto crees que factura entonces?".

"Pagamos muchos impuestos, o sea tenemos trabajadores para pagar la Seguridad Social, Hacienda, el IRPF y hay que pagar un montón de cosas", indicaba.

Así, lo que trataba de dibujar Junyin es que los inmigrantes chinos llegan a España a trabajar como uno más, con la única diferencia de su diferente mentalidad, enfocada en el esfuerzo, la disciplina y el ahorro.