Confirmado por el Estatuto de Trabajadores: la empresa puede despedirte si no avisas de tu baja médica

Las claves nuevo Generado con IA La empresa puede despedir a un trabajador si no comunica su baja médica, incluso si el parte es enviado por la Seguridad Social. El Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos exigen que el empleado avise directamente a la empresa sobre su ausencia por motivos médicos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha avalado el despido disciplinario de una trabajadora que no notificó su baja, pese a la digitalización del sistema. España lidera el absentismo laboral en Europa, con un 6,5% de la población ocupada en situación de baja laboral y un aumento del 60% en los últimos años.

La baja laboral es un derecho que tienen todos los trabajadores, estando habilitados por la normativa laboral para que puedan llegar a acogerse a un permiso habitualmente remunerado por motivo de una enfermedad, dolencia o lesión.

Este derecho se ha ido protegiendo a lo largo de los años, habiendo diferentes ajustes que han ido modificando la manera en la que las empresas y trabajadores pueden afrontar este tipo de situaciones.

En el año 2023 se determinó que fuesen los médicos los que, a través de un registro, se encargasen de comunicar las bajas laborales a las empresas, haciéndoles llegar de esta manera los partes de baja o alta médica, según corresponda.

La intención de ello es que los trabajadores puedan liberarse de estas obligaciones en un momento en el que pueden encontrarse en una situación delicada por los problemas de salud que deben afrontar.

A pesar de ello, esto no quiere decir que no haya que comunicar a la empresa la falta al trabajo por motivos médicos, ya que la normativa deja claro que el trabajador no puede obviar esta información esencial. De hecho, te pueden despedir si no avisas de tu baja médica.

No avisar de la baja puede ser despido

En el programa de TVE, Aquí hay trabajo, han explicado que no avisar a una empresa de un periodo de baja laboral puede suponer un incumplimiento por parte del trabajador, sobre todo si en el convenio colectivo aparece recogida la obligación de comunicarlo.

En este sentido, es necesario aclarar que no se debe confundir el traslado de los partes médicos con la comunicación de la baja. De esta manera, si el convenio colectivo recoge la obligación de esta comunicación, no se podrá incumplir.

En el caso de hacerlo, la falta puede ser catalogada como leve, grave o muy grave en función de lo que se establezca en dicho convenio. Por lo tanto, en este tipo de situaciones, lo primero que se debe hacer es poner atención en el convenio colectivo.

Por su parte, en el artículo 5 del Estatuto de los Trabajadores se establece, entre otros muchos deberes de los empleados, que estos deben "cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad con las reglas de la buena fe y diligencia".

Si tenemos en cuenta este precepto, es necesario avisar de una baja médica a la empresa, ya que no hacerlo a través de una llamada, un mensaje de WhatsApp o un correo electrónico provocará que la empresa no se pueda organizar bien y buscar un sustituto, lo que perjudica al trabajo y se considera que "rompe la buena fe contractual".

Los tribunales lo confirman

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado la procedencia del despido disciplinario de una trabajadora que no avisó a su empresa de que estaba de baja médica, a pesar de que el parte fue remitido a la misma por parte de la Seguridad Social.

La empresa entendía que era imprescindible que exista una comunicación directa entre el empleado y la empresa, a pesar de que se haya implementado la digitalización del sistema de partes médicos para facilitar estas comunicaciones.

En este caso, la empleada trabajaba como camarera en un restaurante y apenas llevaba 6 meses trabajando en la empresa, con un contrato indefinido. El 13 de marzo de 2024 sufrió un aborto y el 1 de abril inició una incapacidad temporal.

Ella no comunicó su situación a la empresa, y además no respondió a las llamadas recibidas por parte de los responsables de la misma, que no tuvieron conocimiento oficial de la baja hasta el día 4 de abril, tres días después, cuando la Seguridad Social remitió el parte.

En ese periodo de tres días, la trabajadora ni acudió a su puesto de trabajo ni notificó que no lo iba a hacer. Ante la existencia de estos hechos y de que la empleada había sido sancionada en tres ocasiones con anterioridad por diferentes incumplimientos, la empresa decidió acometer su despido, alegando reincidencia y falta de buena fe contractual.

España encabeza el absentismo laboral

Un dato que preocupa a muchos empresarios tiene que ver con las numerosas bajas laborales que se dan en España y que generan grandes inconvenientes en muchos negocios, especialmente cuando no se les comunica en tiempo y forma, como en el caso mencionado.

España lidera la clasificación europea de absentismo por incapacidad laboral, alcanzando un 6,5% de la población ocupada, lo que supone 1,5 millones de trabajadores. Con estos datos, el país se sitúa ampliamente por delante de otros países como Francia, Italia y Alemania.

Lo más llamativo es que estos números no han dejado de incrementarse a lo largo de los últimos años y lo han hecho de una forma exponencial. Según datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), entre los años 2017 y 2024, el número de bajas laborales ha aumentado en un 60%, y además su duración ha crecido un 15%.

Más allá del impacto que tiene para los propios empresarios, que tienen que encontrar soluciones para cubrir ese absentismo por incapacidad laboral, es necesario recalcar que tal número de bajas laborales se traduce en un gasto por parte de la Seguridad Social que supera los 16.500 millones de euros al año, con lo que ello supone para las arcas del país.