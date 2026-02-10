Rogelio Villalba, abogado: "Si extraes más de 10.000€ en efectivo del cajero te pueden pedir justificar ese dinero"

Las claves nuevo Generado con IA Retirar más de 10.000 euros en efectivo de un cajero puede llevar a que el banco exija justificar documentalmente el destino del dinero. Si la extracción supera los 3.000 euros y se utilizan billetes grandes, como los de 500 euros, el banco puede informar la operación al Sepblac. Los bancos están obligados por ley a controlar y notificar operaciones sospechosas para prevenir el blanqueo de capitales. La Unión Europea planea lanzar el euro digital para complementar al efectivo, lo que podría reducir el uso del dinero en metálico en el futuro.

El dinero en efectivo está perdiendo protagonismo en el contexto actual. Los ciudadanos prefieren en su gran mayoría las tarjetas de crédito, ya sean físicas o digitales. No es ninguna sorpresa: la digitalización de la sociedad se extiende también al dinero.

No obstante, sigue habiendo personas que recurren al dinero en metálico para hacer la compra, pagar el billete de autobús o cualquier otro desembolso. Entonces, estas personas se preguntan cuál es el límite máximo de dinero que se puede extraer de un cajero.

Según la ley española 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, los bancos están obligados a controlar, registrar y notificar operaciones sospechosas. Sobre todo si la extracción supera una cifra determinada de dinero, tal y como confirma el abogado Rogelio Villalba en su perfil de YouTube.

Control de los billetes de 500

"Si retiras más de 10.000 euros, la cosa se pone seria. El banco puede exigirte que justifiques documentalmente para qué vas a usar ese dinero y, si no les convence tu explicación o no entregas los papeles pueden bloquear la operación", expone el director de Asepyme.

En cambio, en el caso de que se retiren más de 3.000 euros y además utilices billetes muy grandes como de 500 euros, la entidad bancaria puede intervenir y comunicar la operación al Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias).

El experto recuerda que estos límites de extracción de capital están regulados dentro del artículo 18 de la ley de prevención de blanqueo de capitales y que por ese motivo los bancos tienen la potestad de "pedirte explicaciones si detectan algo inusual".

En este contexto, la Unión Europea (UE) tiene en sus planes la creación del euro digital para complementar a los billetes físicos. Funcionaría como una cartera digital para personas y empresas, que podrían pagar con dinero electrónico e incluso sin necesitar conexión.

Límite de extracción de dinero

El euro digital, si finalmente se aprueba en la Eurocámara, podría empezar a emitirse en 2029, contribuyendo aún más a la tendencia de dejar de utilizar dinero en metálico y, por lo tanto, que los límites de extraer efectivo del banco se conviertan en irrelevantes.

Sin embargo, hay voces que desconfían de la nueva moneda digital, ya que creen que no respeta la privacidad de los europeos e incluso que implica un mayor control de las finanzas individuales de las personas.