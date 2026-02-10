El Gobierno avisa: los migrantes regularizados no podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital hasta llevar 1 año de residencia

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno regularizará a más de 500.000 inmigrantes, otorgándoles residencia y permiso de trabajo legal en España. Los migrantes regularizados no podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV) hasta haber cumplido un año de residencia legal y continuada en el país. Además del año de residencia, deberán acreditar vulnerabilidad económica y cumplir los requisitos habituales para solicitar el IMV. El Real Decreto prioriza a quienes hayan llegado antes del 31 de diciembre de 2025 y no tengan antecedentes penales.

Hace unos días el Gobierno de Pedro Sánchez anunció una regularización masiva que pretende otorgar residencia y permiso de trabajo a más de 500.000 inmigrantes.

De esta manera, aquellos que se acojan a esta medida podrán comenzar a trabajar inmediatamente de manera legal. No obstante, hay ciertas ayudas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) por las que tendrán que esperar.

Así, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones explicó a Europa Press que aquellos migrantes que salgan beneficiados de la regularización no podrán cobrar el IMV hasta que lleven al menos un año de residencia legal y continuada en España.

Además de un año de residencia, estas personas deberán cumplir los demás requisitos económicos que conlleva esta prestación.

Entre estos requisitos figura demostrar que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica, la cual tiene en cuenta ciertos factores como el patrimonio neto, los ingresos, las rentas, la composición familiar y otras circunstancias personales.

¿Qué es el IMV?

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación económica otorgada por la Seguridad Social que tiene el objetivo de garantizar unos ingresos mínimos a personas y familias que se encuentren en situación de pobreza o exclusión social.

Así, la cuantía media de esta prestación supone unos 546,80 euros mensuales por hogar; no obstante, la cantidad mínima puede llegar a ser de 10 euros mensuales.

La cantidad a percibir se calcula teniendo en cuenta los ingresos de la persona o familiar. Así, el IMV paga la diferencia entre el nivel de ingresos y el nivel de renta garantizada fijada por el Estado.

Esta cuantía aumenta si hay más adultos, menores a cargo, discapacidad, familia monoparental u otras situaciones especiales.

En el mes de enero el Ingreso Mínimo Vital llegó a 798.000 hogares y a más de 2,4 millones de personas, de las cuales más de un millón son menores de edad.

A pesar de que el objetivo de esta prestación es combatir la pobreza y la exclusión social, como fue mencionado con anterioridad, los migrantes que quieran acceder a ella deberán haber superado el año de residencia.

¿A quiénes afecta la medida?

La medida de la regularización masiva todavía debe ser matizada; por ello, la Secretaría del Estado de Migraciones se encuentra revisando las 350 aportaciones y consultas recibidas en la audiencia pública que tuvo lugar hasta el 6 de febrero.

De esta manera, el Real Decreto está destinado a mejorar la situación de aquellos migrantes que han quedado fuera de las vías tradicionales de regularización. Siempre y cuando hayan estado en España antes del 31 de diciembre de 2025 y no tengan antecedentes penales.

Así, quienes cumplan los requisitos tendrán un permiso de residencia y trabajo por un año en España y, una vez pasado ese tiempo, deberán pasar a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería para integrarse en el sistema.