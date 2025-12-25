Carlos, dueño de la mejor charcutería de Madrid 2025 con 45 años de historia: "Hay que atreverse a experimentar"

Las claves nuevo Generado con IA Carlos Herrera transformó la charcutería familiar fundada en 1980 en Herrera Premium Food, reconocida como la Mejor Empresa del Comercio Cárnico de Madrid en 2025. La charcutería, ubicada en el Mercado de las Águilas, se ha destacado por su oferta gourmet, pedidos online, servicio de catering y una zona de degustación innovadora. Carlos apostó por el marketing, las redes sociales y la diferenciación, importando productos premium internacionales y experimentando con embutidos exclusivos como la cecina japonesa de Kobe. El 90% de las ventas online de Herrera Premium Food se realizan fuera de Madrid, siendo Barcelona su principal mercado, lo que refleja la expansión y éxito del negocio.

Carlos Herrera se negó a que su charcutería se quedara estancada en el pasado. Hace 16 años heredó el negocio familiar fundado en 1980 y lo ha transformado hasta convertirlo en la Mejor Empresa del Comercio Cárnico de la Comunidad de Madrid 2025.

Ganas, ilusión y renovación constante han sido los ingredientes de la fórmula del éxito de Herrera Premium Food. Una charcutería gourmet situada en el Mercado de las Águilas de Madrid, que se ha convertido en un atractivo gastronómico en redes sociales.

Sus productos originales, los pedidos on-line, su servicio de catering y su novedosa zona de degustación llaman la atención cada día a más y más clientes.

Cambio de marca para ser líder en su sector

En una entrevista con Carnimad, la asociación de carniceros y charcuteros de Madrid, Carlos admitió no haber sido buen estudiante, pero sí un buen lector, algo que sería determinante para su negocio.

Al volver de un viaje, Carlos tuvo una revelación al terminar un libro cuyo protagonista era un publicista: "Necesito una agencia de publicidad y marketing que es la que me va a ayudar a hacer el cambio de imagen", explica. Y lo puso en práctica.

El dueño de Herrera Premium Food está convencido del poder que tienen las redes sociales para mejorar negocios como el suyo: " Grábate. Vas a Mercamadrid todos los días. Que la gente vea que todos los días vas a comprar un producto fresco", incide.

En una de sus visitas a Barcelona para mejorar su charcutería, Carlos descubrió algo nuevo: "Me di cuenta que los mercados tradicionales habían puesto su pequeña parte de degustación para que la gente además de comprar producto, se lo pueda tomar allí", explica.

Carlos Herrera, mejor charcutero de Madrid 2025

Hace seis años que Carlos implementó esta idea para su negocio y ya está presente en la mayoría de mercados. Es una forma diferente de disfrutar de un producto fresco y de calidad acompañado de una bebida y más económico que en bares o restaurantes.

La página web herrerafood.com es otro de los puntos fuertes de la charcutería. En ella encontramos desde quesos, jamones y aceites hasta dulces, vinos y menaje para acompañar el producto de alta calidad y disfrutar de una experiencia culinaria completa.

Carlos asegura que las ventas por este canal aumentan cada vez más y: "no solo a nivel de la comunidad, sino nacional y Portugal. El 90% de los pedidos son para fuera de Madrid y, sobre todo, quien más nos compra es Barcelona. Es el Top 1 de ventas que tenemos".

La experimentación y la diferenciación de embutidos han sido claves en el desarrollo de Herrera Premium Food. Carlos pasó de vender el fuet, chorizo y salchichón de toda la vida a importar producto premium de países como Italia, Suiza o Estados Unidos entre otros.

Atreverse a lo diferente

El joven charcutero ha experimentado con embutidos tan exóticos como la cecina japonesa de Kobe, a la venta en su web. Su precio ronda los 400 euros por kilo y es una de las más exclusivas del mundo junto con la de Wagyu.

"Hay que atreverse y traer cosas de fuera. En las redes sociales parece que todo funciona y luego no es así. Pero lo que tengo claro es que si no te atreves a llevarlo no lo vas a vender", concluye Carlos.