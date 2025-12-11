Sonia, madre de 3 hijos, vuelve con sus padres porque no puede pagar el alquiler: "800€ es lo máximo a lo que llegamos"

Las claves nuevo Generado con IA Sonia, madre de tres hijos, ha tenido que regresar a casa de sus padres en Benalmádena porque no puede asumir el precio actual del alquiler. El precio de la vivienda libre en Málaga ha subido un 12,8% interanual, el mayor incremento desde 2007, y el alquiler alcanza los 15,5 euros/m². En Benalmádena, el alquiler se sitúa en 16,6 euros/m², un 7% más que el año anterior, mientras los ingresos familiares de Sonia no superan los 2.000 euros mensuales. Sonia declara que solo puede pagar 800 euros de alquiler y lamenta no poder acceder a las ayudas autonómicas, pese a su situación de vulnerabilidad.

La situación de la vivienda sigue siendo un quebradero de cabeza para jóvenes y familias. El precio de la vivienda libre se ha disparado un 12,8% en el tercer trimestre del año, su mayor alza interanual desde el inicio de la serie histórica, en el primer trimestre de 2007, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los alquileres, a su vez, también están en una situación crítica. Hasta tal punto que Sonia, madre de tres hijos, ha tenido que volver a casa de sus padres porque no puede asumir los precios actuales en Benalmádena (Málaga).

La afectada ha ofrecido su testimonio en el programa Espejo Público de Antena 3, donde ha revelado que en estos momentos "lo máximo que podemos pagar son 800 euros de renta".

Crisis inmobiliaria

Según el portal inmobiliario Idealista, el precio de los alquileres en Málaga se sitúa en 15,5 euros por metro cuadrado, lo que supone un 3,4% más que en noviembre de 2024.

Por su parte, en el municipio costero de Benalmádena en la Costa del Sol, el importe asciende hasta los 16,6 euros por metro cuadrado, un 7% más que el año anterior.

Este incremento ha impactado de lleno en la familia de Sonia, ya que si combina su salario con el de su marido no supera los 2.000 euros mensuales, por lo que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales obstáculos para su familia.

Dice que se "conforma con un piso de dos habitaciones, me conformo con un techo para que estemos todos juntos", renunciando así a una tercera habitación que sería conveniente debido a que su núcleo familiar se compone por cinco personas.

En este sentido la Junta de Andalucía ofrece ayudas al alquiler de vivienda habitual a personas en situación de vulnerabilidad, con ingresos limitados o a jóvenes. Sin embargo, Sonia no ha podido acceder a esta prestación hasta el momento.

De hecho, manifiesta que no quiere "que me regalen nada, lo que quiero es tener la oportunidad de poder tener un alquiler a nuestro alcance". Así, ella considera más importante poder asumir sus facturas sin tener que depender de subsidios, aunque con los precios actuales y unos salarios que ascienden más despacio que la inflación, no consigue acceder a un alquiler.