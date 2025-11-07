Juan, camionero autónomo con 30 años de experiencia: “Si quieres trabajar 8 horas, ve a una fábrica, aquí se echan 14”

Las claves nuevo Generado con IA Juan Antonio Trujillo, camionero con 30 años de experiencia, destaca que trabajar en este sector implica jornadas laborales de hasta 14 horas, lo que contrasta con la expectativa de un horario de 8 horas. Trujillo señala que el poder adquisitivo ha disminuido desde que comenzó su carrera, haciendo difícil hoy en día lograr lo que en el pasado era posible, como casarse y comprar una casa con su sueldo. El camionero enfatiza la importancia de remunerar las horas extras trabajadas y destaca que, como autónomo, debe gestionar gastos como el gasoil y el mantenimiento del camión. A pesar de los retos, Trujillo mantiene la esperanza de que ser camionero vuelva a ser una profesión atractiva y viable económicamente en el futuro.

Juan Antonio Trujillo lleva 30 años trabajando como camionero, sin embargo, a lo largo de ese tiempo ha visto cómo este ha cambiado y cómo cosas que cuando empezó eran viables, casarse, formar una familia y construirse una vivienda con su sueldo, hoy en día parecen una utopía.

Factores como jornadas laborales muy extensas, sueldos que no van acordes a estas largas horas de trabajo y, además, hay que lidiar con la presión fiscal y administrativa de ser un trabajador autónomo.

De esta manera, el camionero en una conversación en el podcast Rutas de Éxito, habló sobre la realidad detrás de ser camionero en España haciendo énfasis en la rutina de trabajo, la gestión económica y qué tan alta es la calidad de vida de los trabajadores de este sector.

La realidad de un camionero

Antes de ser camionero, Trujillo fue chófer: "Yo me hice mi casa y me casé con la madre de mi hijo a los 30 años siendo chófer, sin pedir un préstamo de nada", expresó.

Recalcó que este fue un trabajo en el que "se ganaba mucho dinero" y en el cual debía hacer dos viajes desde Cataluña a Sevilla a la semana, es decir, que "no me lo han regalado".

Ahora bien, con preocupación compartió que "la controversia es que, eso lo quieres hacer hoy y no puedes". Explicó que "no me digas, sí claro, es que antes la vivienda valía menos, claro, pero también se ganaba menos".

En otras palabras, Trujillo hizo énfasis en que el principal problema es que actualmente hay mucho menos poder adquisitivo que cuando él empezó su carrera en el sector del transporte: "Hoy ha cambiado todo, no te dejan vivir, es todo pagar y pagar", confesó.

Mario Cozma (izquierda) y Juan Antonio Trujillo (derecha) YouTube (@RutasdeÉxito)

"Tengo la ilusión de que este volverá a ser un trabajo atractivo y que la gente podrá hacer lo que yo hice 40 años atrás", comentó esperanzador, principalmente enfatizando que los transportistas, al final, "somos imprescindibles, pero somos un eslabón fuerte de la sociedad".

Actualmente, Juan Antonio Trujillo comentó que conduce un tráiler con una lona y transporta Coca-Cola, principalmente en la zona de Cataluña. Esto, a su vez, le permite tener la suerte de que "cada día duermo en casa".

Dicho esto, desveló que diariamente recorre de media alrededor de 500 kilómetros y, dependiendo del día, se levanta a las 5 de la mañana, o incluso antes, para comenzar su jornada.

De esta manera, con honestidad señaló: "Si empiezo a trabajar a las 6 de la mañana, pues a veces, termino a las 6 de la tarde, 12 horitas de trabajo".

"A veces a mediodía ya he terminado, pero alrededor de 12 horas de jornada", continuó, por supuesto, haciendo el inciso de que siempre dependerá de la jornada y de la hora en que se comience a trabajar.

Aprovechó para hacer hincapié en que "la faena de un camión, tenemos que ser conscientes, que hay gente que quiere trabajar 8 horitas y a la casa, entonces vete a una fábrica, en un camión no puedes hacer 8 horas".

"Aquí si tienes que echar 12 horas, echas 12 horas, si tienes que echar 14 horas, son 14 horas", continuó exponiendo. Sin embargo, recalcó que "si yo hago un poquito más, también lo tengo que ver en el sueldo".

Con esto, hizo referencia a que ese tiempo extra que dedican los trabajadores de este sector debe estar remunerado y que "eso le daría mucha categoría, mucho caché al transporte y a la juventud que quiere empezar a trabajar en un camión".

Respecto a sus gastos, el camionero comentó que ya lleva 30 años siendo autónomo y que "el mayor gasto es el gasoil y luego las ruedas, que yo las cambio de año en año".

La realidad es que al ser autónomos, estos trabajadores normalmente deben organizar los gastos del camión en relación con su sueldo, es decir, por ejemplo guardar 3 céntimos de cada kilómetro para invertirlo en cambiar las ruedas.

Con esto, finalmente, Trujillo recalcó la importancia de esta organización financiera a nivel mensual y aconsejó que es algo que debe convertirse en una costumbre, porque también hay que contar con los menús de cada día, el gasoil, si ocurre una avería, el seguro del camión, entre otros.