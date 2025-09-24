Cómo seguir a EL ESPAÑOL en Google Discover para estar siempre bien informado: paso a paso desde tu móvil o PC

Google Discover es una de las puertas de entrada a las noticias en España desde hace años.

Hasta ahora funcionaba como un feed automático, cuyos contenidos eran ofertados según las lecturas que hacía el usuario. Sin embargo, Google ha dado un paso más allá y ha decidido convertirlo en algo similar a una red social.

Esto implica que los usuarios podrán seguir a sus medios favoritos.

Esto quiere decir que, desde este momento, se podrá seguir a EL ESPAÑOL para recibir en el feed personalizado las mejores exclusivas, la última hora, las opiniones o la carta de Pedro J. Ramírez, el director de este diario.

¿Qué es Discover? Un espacio disponible en la aplicación de Google -que viene por defecto en Android- y también disponible en la app del buscador en sistemas iOS en donde aparecen contenidos que te interesan. A partir de ahora ya no sólo dependerá del algoritmo, también de la elección del usuario.

De esta forma, todos nuestros lectores pueden hacer que Discover muestre las publicaciones de EL ESPAÑOL de forma prioritaria en sus móviles, simplemente siguiendo al diario.

Cómo seguir a EL ESPAÑOL

Para ello simplemente hay que entrar en el perfil de Google de EL ESPAÑOL y pulsar en el botón de seguir. Para ello hay que tener iniciada la sesión con nuestra cuenta de Google.

En el caso de que se quiera hacer desde un dispositivo concreto, aunque se puede simplemente pulsar en el enlace superior y darle a seguir, también es posible hacerlo paso a paso.

Hay varias formas de hacerlo, en función de si usamos Android, un móvil de Apple, un iPhone, o si lo hacemos desde un navegador de escritorio, en un ordenador de sobremesa o un portátil.

Android

Entra en Discover, deslizando hacia la derecha.

Navega por la columna de noticias y busca una de este medio.

Localiza un botón llamado Seguir al lado de esa publicación.

Pulsa el botón y ya estarás siguiendo este medio.

iPhone

Busca la aplicación Google o instálala en el caso de que no la tengas. Comprueba que está en la última versión.

Inicia sesión con tu cuenta de Gmail.

Busca una noticia de este medio.

Localiza un botón llamado Seguir al lado de esa publicación.

Púlsalo.

Escritorio

Entrar en el perfil de Google de EL ESPAÑOL

Pulsa el botón de Seguir.

Más contenido de EL ESPAÑOL

Si queremos que nos salgan más noticias de este medio es conveniente realizar ciertas acciones. Por ejemplo, además de entrar a leer la noticia, podemos pulsar en el icono del corazón para indicar que nos gusta.

También podéis compartirla con amigos y familiares, por redes sociales o mediante aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram.

Google está experimentando con Discover incluyendo no sólo medios, sino también publicaciones en redes sociales, por lo que podéis seguir a EL ESPAÑOL en las que utilicéis.

En el caso de que no aparezca en Discover el botón para seguir a los medios no hay que preocuparse. Google está desplegando esta función y tardará unas semanas en estar disponible para todo el mundo.