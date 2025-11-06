Didac (35), directivo de una empresa de reformas española: "Facturamos unos 3 millones de euros y queremos llegar a los 5"

Imagen generada por IA de una empresa de reformas y una imagen de Didac. Gemini

Con la gran escasez de trabajadores relacionados con el sector de la construcción y las reformas, estas empresas viven un gran momento. Hay mucha demanda de clientes, lo que favorece el crecimiento dentro de su industria.

Esto puede llevarles a facturar grandes cantidades de dinero, especialmente si se tienen varias obras a la vez y se consigue la fidelidad de los clientes.

Por ello, con toda esta presión sobre sus hombros, Didac, directivo de un negocio de reformas, estuvo en Un Café Incapto con José Elías, donde señaló el estado de su empresa y pidió consejo sobre liderazgo empresarial.

El negocio de las reformas

"Formo parte de una empresa familiar desde hace aproximadamente unos 10 o 12 años", señalaba Didac. "Empecé trabajando desde lo más bajo, es decir, desde peón raso. Trabajé hasta llegar a oficial, aprendí electricidad, fontanería, todo lo que tiene que ver con la rehabilitación y la reforma de edificios".

De tal manera, Didac poco a poco fue escalando dentro de la empresa de reformas de los padres de su pareja.

Lo cierto es que el sector de las reformas en España ha experimentado un crecimiento constante en la última década, impulsado por la recuperación económica y el aumento de la vivienda de segunda mano.

Renovar inmuebles, modernizar cocinas y baños o adaptar viviendas a necesidades específicas se ha convertido en una tendencia habitual, especialmente en ciudades con mercado inmobiliario dinámico.

Este auge también se refleja en la diversificación de servicios ofrecidos por las empresas, que incluyen desde pequeñas reformas hasta proyectos integrales de construcción y diseño.

Así, después de su paso por las áreas de campo, Didac finalmente, a causa de una dolencia cardíaca, pasó a formar parte de la oficina de la empresa. "Estoy de director de una oficina técnica. En la oficina somos cuatro o cinco arquitectos y dos o tres personas más de administración y contabilidad", apuntaba.

"He aprendido sobre gestión en la oficina, recursos humanos, presupuestos...", señalaba Didac. "Estoy haciendo una formación para entender cómo funciona ser empresario, que es la otra cara de la moneda".

"Y entonces es muy distinto y se ve la otra cara, lo difícil que es ser empresario con todo lo que conlleva".

Con ya un puesto directivo y estando con la hija del jefe, es cuestión de tiempo para que Didac dirija la empresa con su mujer: "Ella es la que compartirá el liderazgo conmigo. Ella en las parcelas que controla y domina, y yo en las parcelas que estoy más centrado en el área técnica".

"Ella es abogada de profesión y controla mucho más el tema administrativo. Me compensa en el hecho de que yo soy una persona más creativa que ordenada, entonces ella es más ordenada que creativa", confesaba el directivo.

Por ello, Didac acudió al podcast de José Elías y le contó el estado actual de la empresa.

"Aproximadamente contando a todos los trabajadores, somos unos 30 o 35. Hacemos de todo lo que tiene que ver con la reforma y la construcción", afirmaba. "Obra nueva hacemos muy poca, estamos más enfocados en la reforma y la rehabilitación".

"Dentro de ese ámbito lo tocamos todo. Nosotros en plantilla tenemos simplemente, pues, albañiles y algún instalador, pero el resto de cosas se subcontrata. Facturación aproximada este año cerraremos en torno a los dos o tres millones aproximadamente. Queremos llegar a los cinco millones", señalaba Didac.

José Elías, después de entender su negocio y puesto, fue claro con su consejo. El empresario multimillonario le pidió ser valiente, tener confianza y tener resiliencia para ser un empresario con liderazgo y gestión. "No te rayes tanto...hay que caminar por el camino y disfrutar de él", afirmaba el dueño de La Sirena.