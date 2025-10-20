Juan Diego, albañil, sobre la falta de obreros en la construcción: "Piensan que ganarán mucho dinero, pero hay que despertar"

Imagen de Juan Diego y una imagen generada por IA de trabajadores de la construcción. Gemini

Las claves nuevo Generado con IA La falta de relevo generacional y el envejecimiento de los trabajadores están afectando al sector de la construcción en España. Los jóvenes no se sienten atraídos por la albañilería debido a la dureza física del trabajo y la percepción de inestabilidad. Las empresas constructoras enfrentan dificultades para encontrar mano de obra cualificada, incluso ofreciendo sueldos competitivos. Se necesita que la Administración promueva la contratación de jóvenes y revalorice la importancia del sector para asegurar su futuro.

Además del problema inmobiliario relacionado con los altos precios que hay en España, si hay algo que también les afecta es la falta de trabajadores de la construcción.

Se trata de un sector que no tiene relevo generacional. A los jóvenes no les interesa dedicarse a la albañilería y los años pasan para los pocos profesionales que quedan.

De hecho, se estima que la edad media de los albañiles en España en 2025 es de 45 años. El 65% de los trabajadores superan esa edad y eso es un claro indicativo de que el envejecimiento de los trabajadores ya está aquí y afectará al sector.

Pero, ¿por qué ya no atrae a los jóvenes? Antes de la crisis inmobiliaria del 2008, la albañilería era una opción favorable para muchos que no encontraban otra vocación y querían buscarse la vida.

Sin embargo, eso parece haber cambiado. En el podcast Sector Oficios, el albañil y empresario de un negocio de reformas, Juan Diego, señaló cómo las redes sociales han cambiado la percepción de los jóvenes con este oficio.

Faltan albañiles en España

Al igual que otros sectores como la pintura, la agricultura o la fontanería, la albañilería vive una creciente falta de mano de obra cualificada.

Desde la crisis del 2008, muchos optaron por marcharse a otras profesiones, otros se mantuvieron y a los que debían ser su relevo no les interesa ni el puesto ni nada del sector.

Las empresas constructoras continuamente señalan dificultades para poder encontrar encofradores, fontaneros, electricistas y albañiles, incluso con sueldos competitivos y ningún tipo de experiencia previa.

La dureza física del trabajo, la degradación de este puesto frente a otros oficios y la percepción de inestabilidad han alejado a los jóvenes de un sector que fue motor económico durante décadas y que es clave en las ciudades.

Así, con el grave problema de vivienda que azota el país en cuanto a falta de oferta y exceso de demanda, esta escasez promete frenar proyectos de vivienda, obras públicas y reformas en diferentes zonas del país.

Es sencillo: si no hay trabajadores de las construcción, ¿quién va a edificar las viviendas?

De tal manera, este tema no pasó por alto para el albañil Juan Diego (@juandiego_interiorismo), que no dudó en señalar las causas que él considera que han alejado a los jóvenes de estas profesiones.

"Yo lo tengo claro", aseguraba el albañil. "Creo que por ahí se lo están pintando todo muy bien, de que van a ganar muchos millones y muchos pajaritos, y que sí habrá alguno que lo haga, pero el día a día está aquí".

"Despierta que al fin y al cabo, estos sueldos es lo que hay", señalaba Juan Diego con firmeza y sin rodeos.

Asimismo, no dudaba en explicar cómo tiene problemas para conseguir trabajadores: "Avisas a alguien para que venga a trabajar, le dices lo que va a cobrar, incluso le ayudas un poquito para que esté contento y no. No se puede".

"Están viendo por ahí en las redes que hay muchos ganando dinero y piensan que todos pueden. Ese es el gran problema que hay hoy en día", confesaba el trabajador de la construcción.

Esta situación requiere que la Administración promueva y facilite la contratación de trabajadores jóvenes por parte de las empresas. Es clave que se revalorice la importancia de la albañilería, se ofrezcan mejores condiciones laborales y se destaquen sus oportunidades de estabilidad y crecimiento.

Al fin y al cabo, sin jóvenes albañiles que aprendan, no habrá quién edifique y reforme las viviendas del mañana. Su rol es clave en la sociedad.