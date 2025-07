Gonzalo Bernardos lanza un jarro de agua fría a los compradores de vivienda: "Subirá este año un 15%"

El precio de la vivienda sigue con su particular cuesta arriba. “Ha subido un 12,2% interanual, y podría alcanzar el 15% a finales de año”, ha afirmado Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universitat de Barcelona durante la presentación de un informe del Centro de Estudios Trioteca.

Bernardos apunta también a que, a pesar del encarecimiento de los precios, las compraventas continúan creciendo. Así, se han vendido casi 396.000 viviendas en el primer semestre de 2025, con más de 200.000 sólo entre abril y junio.

“No se veían cifras así desde 2007”, apunta. Y pronostica que, en el segundo semestre, “la coyuntura no empeorará, sino que mejorará ligeramente. Cerraremos el año con unas 825.000 operaciones, una cifra que no se ha alcanzado entre 2008 y 2024”.

Otra circunstancia que subraya el experto es que el crédito otorgado por los bancos ha aumentado. Y eso ha sucedido por tres circunstancias. Una de ellas, la bajada de los tipos de interés; otra, la subida del precio de la vivienda; y, la tercera, porque las personas que compran se endeudan más.

“Los tipos de interés más bajos hacen que las familias se animen a comprar”, explica Bernardos. Y añade que “las entidades creen que, a medio y largo plazo, las hipotecas mixtas les ofrecen menor riesgo y mayor rentabilidad”, resalta.

Culpables de la subida de precios

En su disertación, Bernardos ha lanzado una serie de mensajes como que “sin duda seguirán bajando los tipos”. De hecho, apunta a que “hay margen para llegar al final de año al 1,5%”. Ahora están ligeramente por encima del 2%.

También que “el Gobierno ha destrozado el alquiler y está impulsando la compra de vivienda” y que las familias “seguirán endeudándose”. También ha desechado que haya burbuja inmobiliaria e hipotecaria.

Y, preguntado sobre las causas de las subidas de los precios, ha sido muy directo: “Los precios son mayores porque los gobiernos de los últimos 17 años no han hecho lo que deberían haber hecho”.

Es más, ha sido más concreto al señalar directamente a la formación morada: “Se han impuesto las consignas de Podemos que no son otras que no hacer viviendas para que la economía española no dependa de la construcción”.

Sin embargo, y a pesar de los fallos en política de vivienda durante los tres últimos lustros, ha indicado algunas medidas que, “sin ser perfectas, son las mejores”. Y ahí ha puesto como ejemplo el Plan Vive de la Comunidad de Madrid.

“Es la mejor medida, siendo la peor Cataluña, que se ha tirado un año buscando solares”, ha afirmado durante el evento de Trioteca. Y ha hecho hincapié en que “la solución es poner medios y que se lleven a cabo”.

En este caso, ha puesto como ejemplo el Plan ICO del Gobierno, que concede a una serie de personas la posibilidad de tener financiación del 100% de la vivienda.

“Se anunció en 2023 y en 2025 se han dado por este método 3.200. El Gobierno dice que no hay demanda. ¿Cómo que no la hay? Hay dos millones de posibles beneficiarios. El problema es que para los bancos es un trabajo burocrático muy elevado”, subraya.

Y concluye diciendo que todas las medidas sobre la vivienda son similares: “Grandes anuncios pero con la letra pequeña borrosa. Y todo porque muchas veces las personas que hacen las normas no trabajan en el mercado inmobiliario”.