Un farmacéutico revela cuál es el hijo favorito de los padres: "Tu mamá te miente"

Dentro de los núcleos familiares en los que hay varios hijos, es frecuente que se pregunten si alguno de ellos es el favorito de sus padres. En este caso, la respuesta más repetida por parte de los progenitores es que los quieren a todos por igual. Sin embargo, se ha publicado un estudio que demostraría que esto es falso.

El farmacéutico Álvaro Fernández se ha hecho eco de esto en su perfil de TikTok (@farmaceuticofernandez). A día de hoy, el vídeo sobre esta preferencia familiar ha alcanzado ha superado el millón de visitas. Además, 76.000 personas le han dado a 'me gusta'.

Deja su mensaje muy claro desde la primera frase del vídeo: "Tu mamá te miente, pero te miente desde siempre. Bueno, y en este caso tu papá también. Así que los dos te mienten desde que te vieron nacer". Al fin, desvela cuál es esta verdad que no nos han contado: "Los padres sí tienen un hijo favorito".

Ha explicado que, al menos, esta es la conclusión a la que ha llegado un estudio de la Universidad de California. Según los datos obtenidos en esta investigación, esto se daría en el 70% de los hogares. A pesar de esto, los propios progenitores no aceptan esto: "De este 70%, solo admiten tener un hijo favorito el 10%".

El farmacéutico decide darle un toque de humor a esta revelación: "En un estudio que hice yo, en el 100% de los casos, si el favorito no eres tú, es uno de tus hermanos". Es frecuente que utilice este tono desenfadado para explicar los temas que elige para su perfil.

Además, el estudio no deja dudas sobre quién sería el que más amor recibe: "Con más frecuencia es el mayor". Sin embargo, indica que son muchos los casos que no coinciden con esto: "En mi casa yo soy el mediano y me quieren más y me tratan mejor".

El género del pequeño también tendría que ver con el favoritismo de sus padres: "Dice que los papás quieren más a los chicos y las mamás a las chicas". El creador de contenido también bromea con esto: "En mi casa se cumple a la mitad porque es verdad lo de mi papá, pero mi mamá también me quiere a mí más".

¿Realmente es cierto?

Estos datos no han dejado indiferentes a los seguidores del 'tiktoker', y así lo han expresado en sus comentarios. "Yo soy madre de tres hijos: un niño, una niña y un niño. Seré de ese 30%, porque cada uno de ellos es diferente y tiene sus virtudes y defectos. Me encantan los tres por separado y juntos se complementan.

La percepción que tienen algunos hijos tampoco coincide siempre con lo que refleja el estudio: "De las tres hermanas que somos, la más pequeña siempre ha sido y sigue siendo la más consentida y la favorita". Es decir, no siempre es tan sencillo identificar si nuestra familia se encuentra o no dentro de esa minoría.