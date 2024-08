Una española que vive en Colombia desvela qué hacen diferente: "Uno se queda con cara de tonto"

Cada país tiene costumbres distintas, y por ello es necesario informarse antes de trasladarse fuera de nuestra nación de origen. De hecho, algunos creadores de contenido han compartido su experiencia en sus perfiles. Un ejemplo de esto es el vídeo de una española que vive en Colombia.

La autora del 'post' es Esther Sanz (@esthersanzzzzzz en TikTok). Su publicación ha alcanzado una gran popularidad en esta plataforma, superando a día de hoy las 755.300 reproducciones. Además, también ha cosechado 70.000 'me gusta'.

En primer lugar, lo primero que le ha sorprendido de su nuevo país de residencia ha sido la hora a la que se despiertan los nacidos allí. "En Colombia se madruga muchísimo. Los de España diréis que os levantáis a las seis de la mañana para llevar a vuestros hijos al colegio. No entendéis lo que significa madrugar en Colombia", ha explicado.

Dicho esto, procede a explicar a lo que se refiere con 'madrugar': "Hay gente que se levanta a las cuatro y media de la mañana para llegar a las cinco al gimnasio y llegar a las siete y media a trabajar. Una cosa absurda". Sin embargo, sí parece tener sentido, debido a las horas de luz: "Tiene que ver con que el sol sale y se pone más o menos a la misma hora todos los días del año".

El segundo punto se centra en el acompañamiento de las comidas: "Lo de comer todas las comidas del día con 'jugo'. O con zumo, que se dice en España. Me fascina". Además, estos serían muy variados: "Que desayunes un 'jugo' de lulo con guayaba, que almuerces un 'jugo' de piña, maracuyá y guanábana...". Y deja claro que en nuestro país esto lo sustituimos por agua, vino o cerveza.

También le ha sorprendido que la mayoría de las calles no tengan nombre, sino que se identifiquen con números. Esto tiene una explicación: "La ciudad de Bogotá se diseñó con forma de cuadrícula". La forma en la que se sitúan sería lo que las bautizaría: "Están las carreras, que van paralelas a la montaña y que van del sur al norte".

"Luego están las calles que van perpendiculares a las carreras e irían del este al oeste. Uno para ubicarse, lo que tiene que hacer es encontrar en el mapa la calle y la carrera, que se conectan. Ese es el punto al que quiere ir", ha indicado. Además, explica que es más fácil aclararse con este método si no se conoce la ciudad.

¿Cómo tengo que saludar?

En España, es costumbre saludar a otras personas con dos besos, aunque fuera de nuestras fronteras normalmente no es así. Es el caso de Colombia, donde solamente se da uno: "Cuando llegar por primera vez, te quedas un poco con cara de tonto. Porque da un beso, va a dar el otro y la persona a la que se lo va a dar ya se ha apartado".

Finalmente, desvela que el papel higiénico no se tira al retrete, sino a la papelera. Explica que, como normalmente la gente no cuenta este detalle, no los extranjeros no se dan cuenta hasta que tienen algún descuido o se atasca algún váter.