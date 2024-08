Un farmacéutico revela qué error cometemos al usar antitranspirantes: "Vas a sudar igual"

Durante la temporada veraniega, es común que las personas con tendencia a la sudoración se vean con un problema mayor a causa del calor. Sin embargo, no todos los productos que se utilizan son igual de efectivos. Por ello, un creador de contenido ha explicado cuál es el método a seguir para que no tengan que preocuparse por esto durante sus vacaciones.

El autor del vídeo es Álvaro Fernández (@farmaceuticofernandez en TikTok) y ha sido muy claro con sus seguidores sobre por qué el antitranspirante no les está dando el resultado que ellos esperaban. En su primer día publicado, el vídeo ha superado las 88.700 reproducciones y los 5.805 'me gusta'.

El 'tiktoker' ha querido aclarar cuál es el primer error que cometen muchas personas cuando hacen uso de este producto, ya que lo confunden con otro. "No es lo mismo un desodorante que un antitranspirante", ha aclarado el creador de contenido. Por tanto, usarlos de la misma forma sería una equivocación.

Es más, ha explicado con qué nos puede ayudar cada uno de ellos: "Con el desodorante, sudas lo mismo, pero hueles mejor. La misión del antitranspirante que bloquear el sudor".

Precisamente esto es lo que provoca que el momento perfecto para utilizar el segundo sea cuando nos disponemos a finalizar nuestro día: "Es antes de dormir cuando te lo tienes que poner. Porque por la noche sudas menos, y le das tiempo a que el antitraspirante bloquee los poros y controle así la sudoración".

Por otro lado, esto es lo que ocurre si no se sigue esta pauta y se aplica por la mañana, después de la ducha matutina: "Antes de salir de casa, como estás sudando más, el propio sudor va lavando el antitranspirante y nunca llegas a obturar el poro". Finaliza el vídeo con una conclusión contundente: "Vas a seguir sudando igual y, efectivamente, no habrá servido para nada".

No es la primera vez que Álvaro Fernández utiliza esta plataforma para dar consejos a sus "followers" sobre hábitos saludables o con información para que conozcamos mejor como se expanden algunas enfermedades, como la viruela del mono. Gracias a ello, su perfil roza los 3,5 millones de seguidores, además de acumular 200.100 'likes'.

Otras consultas

En los comentarios, han sido muchos los usuarios de esta red social que han querido hacer llegar sus preguntas al farmacéutico. Entre las dudas, que todavía no han sido respondidas por el 'tiktoker', una de las que más se repite es si el hecho de usar cremas que bloqueen el sudor puede ser peligroso para nuestra salud.

Las propias personas que lo han visto han dado su opinión sobre esto. "Sudar es necesario para mantener la temperatura corporal. Que somos humanos, no robots", ha escrito uno de ellos. "Creo que es relativo. Yo me lo aplico después de la ducha y no huelo ni un poquito, ni sudo nada", ha explicado otra.