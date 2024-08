Una usuaria de BlaBlaCar denuncia su mala experiencia: "No me había pasado nunca"

BlaBlaCar, la aplicación para compartir viajes en coche y ahorrar dinero con ello, se ha convertido en los últimos años en una forma de transporte muy habitual en nuestro país. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, y podemos llevarnos alguna sorpresa desafortunada, como ha ocurrido con una 'tiktoker'.

La protagonista del vídeo es Lucía García, quien ha compartido su mala experiencia en uno de estos vehículos compartidos. Lo ha hecho a través de su perfil en TikTok (@lucixgmn) y su publicación ha superado las 716.200 reproducciones, además de haber obtenido 23.600 'me gusta'.

"Llevo tres años utilizando Blablacar y no me había pasado nunca lo de ayer", ha indicado la creadora de contenido. El viaje ya comenzó con mal pie: "Se suponía que el tío me tenía que recoger a cierta hora y llegó una hora tarde. ¡Y me avisó media hora antes de la supuesta hora acordada!"

En el momento en el que salieron de su punto de origen, las cosas empeoraron a causa de la conducción del piloto: "Íbamos a coger la salida de la autovía, pero se la pasó. Le dije que se la estaba pasando. De repente, pegó un volantazo y giró a la izquierda. Las que íbamos detrás, que encima éramos tres, nos 'comimos' la ventanilla".

Pero esto no terminó ahí: "Él ya iba conduciendo y haciendo cosas bastante raras con el coche. En medio del viaje, se le pone un BMW delante. Los dos tíos se empiezan a picar, se ponen a perseguirlo y se ponen a 190 km/hora. Imaginaros cómo de rápido iba, que le tuve que decir 'bájale un poco, que vas muy rápido'".

El volumen al que estaba puesta la radio también le sorprendió: "Una de las chicas se había subido antes que yo y les pidió que bajaran la música, porque antes la llevaban muy alta. Volvieron a poner la música cuando yo me subí y estaba 'al cien'. Llevaban a Anuel 'al cien', parecía una discoteca".

Ni siquiera la marca del coche coincidía con la que se había especificado en la aplicación en el momento de la reserva. "Se supone que iba en un Ford, entonces yo estaba esperando mientras miraba a ver si llegaba. Me llama y me dice 'ya estoy aquí', y aparece con un Alfa Romeo", ha explicado. Además, se trataba de un vehículo de alquiler.

Un viaje de cinco estrellas

Por fin, llegaron a su destino, la estación madrileña de Atocha. Como las tres pasajeras, sentadas en la parte de atrás, estaban serias por la situación que estaban viviendo, el conductor intentó animarlas: "Nos dijo que alegráramos las caras, que habíamos llegado vivos". Y antes de que se fueran, les pidió que lo calificaran con un 'excelente' en la aplicación, algo a lo que ellas se negaron.

A pesar de que él se disculpó y la creadora de contenido aclaró que era una persona agradable, ella misma reconoció que puso su vida en peligro. Según ha informado COPE, BlaBlaCar bloqueó el perfil del conductor en cuanto conocieron lo ocurrido.