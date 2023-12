Antonio Medina crea el 'Blablacar' de los paquetes: los tuppers de tu madre de Sevilla a Madrid en 5 horas

Ingeniero mecánico, 24 años, miembro de una familia de empresarios. "Lo he mamado desde chico", resume Antonio Medina, un jovencísimo sevillano, para explicar los motivos por los que de trabajar en Deloitte ha decidido a dar el salto y emprender. No lo ha hecho de cualquier manera: ha fundado Packar, la primera plataforma que conecta usuarios entre sí para aprovechar los viajes que hagan los primeros para entregar paquetes a los segundos.

En menos de un mes tienen más de 3.000 usuarios solo con el boca-oreja. Los hay puntuales y recurrentes. Packar ha gestionado ya portes entre Península y Canarias y entre España y Francia. Todos los paquetes llegan en el día, e incluso en horas. Por eso, uno de sus nichos es el envío de táperes con comida de casa a estudiantes que viven en otras comunidades, como Madrid.

"La realidad es que me di cuenta de que lo que me gusta es arreglar problemas más qué calcular estructuras", cuenta a EL ESPAÑOL. "En la Universidad hice mis primeros pinitos" porque se apuntó a todo lo que oliera a emprendimiento o mentorización. "Incluso cree una tienda de camisetas de fútbol, y luego cree una marca de ropa. No fue bien". Pero de aquello aprendió. Mucho. El caso es que concluyó que lo que quería hacer tenía que estar relacionado con la tecnología.

En el móvil llevaba un excel en el que anotaba los problemas que se encontraba en su día a día. "Hoy he querido mandar una tarjeta SIM a mi hermano y me costaba 16 euros y llegará al día siguiente" fue uno de ellos. Un problema "tangible", sostiene, que "las grandes corporaciones no resuelven. Fue ahí cuando me dije que quería emprender", subraya.

Alojó su proyecto en Espacio Res, una aceleradora de start-ups de Sevilla, dentro del programa Impulsa para emprendedores. "Trabajamos conceptos sobre cómo validar un negocio, las necesidades del usuario, marketing, liderazgo de equipos...". En octubre alumbró Packar.

Cómo funciona

El funcionamiento es sencillo. A través de la aplicación móvil la persona que va a viajar publica el día de su itinerario, especificando el precio que cobraría por un paquete pequeño (unos 7 euros) a uno grande (unos 30 euros); dónde podría recoger el paquete y el espacio del que dispone según su medio de locomoción.

Por otro lado, quien desee enviarlo realiza una búsqueda de viajeros en la misma aplicación y envía una solicitud de transporte a aquel viajero que mejor se adapte a sus necesidades. Además, los paquetes deben ser fotografiados para que los vea el usuario transportista, pueden asegurarse y pueden ser rastreados en tiempo real a través de la aplicación.

Antonio Medina, en las instalaciones de Espacio Res en Sevilla, donde tutelan y orientan a su startup. E.E.

Hay familias de Sevilla "que están aprovechando para enviar comida a sus hijos que estudian en Madrid". De hecho, en Packar incluso hay indicaciones sobre cómo embalar los táperes y cómo preservarlos. "Aconsejamos que vayan en mochilas o en neveras tipo polarbox. El porte oscila entre los 12 y los 7 euros, en función del trayecto", puntualiza Antonio, aproximadamente la mitad de lo que costaría con una empresa de transporte al uso.

"Tenemos un importante segmento de gente joven, de entre 18 y 22 años, que estudian fuera, en grandes ciudades. A lo mejor se pasan un mes y medio sin volver a sus casas y por eso cubren sus necesidades de comida casera con envíos".

Actualmente el 40% de los usuarios que tienen son de Sevilla, y el 40%, de la zona de Madrid. El 20% restante procede de Barcelona, Valencia... "También hemos hecho entregas de paquetes a las islas Canarias, a Portugal y a Francia. A Portugal llevaron un ordenador portátil que se habían olvidado. Llegó en el día". Muchos de sus envíos corresponden también "a compras realizadas por Wallapop" y a portes que pueden tardar "45 minutos máximo. Porque hay mucha gente que los hace entre ciudades que limitan a 50 kilómetros".

Además del ahorro en los costes de envío "y de reducir la línea de tiempo", Antonio sostiene que en la logística tradicional "en muchas ocasiones los camiones van medio vacíos", con lo que Packar ofrecería también menos emisiones.

Antonio Medina cuenta que actualmente Packar cuenta con un equipo de 12 personas "entre el partner tecnológico, marketing, operaciones... todavía somos pequeñitos, pero el proyecto es ambicioso". Para las navidades "esperamos un considerable aumento de los envíos. Con la saturación de la paquetería con el Black Friday ya lo notamos".

